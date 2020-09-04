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    羅氏區分武漢肺炎和流感檢驗 獲美FDA緊急授權

    瑞士製藥巨擘羅氏。（歐新社）

    瑞士製藥巨擘羅氏。（歐新社）

    2020-09-04 23:54:05

    〔中央社〕瑞士製藥巨擘羅氏（Roche）今天表示，羅氏一項診斷試驗可以分辨病患感染的是流感還是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），已經獲得美國當局緊急授權使用。

    法新社報導，政府當局在擔心流感旺季將對醫療體系造成額外的負擔下，亟欲看到診斷試驗可以區分冠狀病毒和其他的季節性疾病，尤其是流感。

    羅氏表示， 旗下的2019年冠狀病毒疾病病毒（SARS-CoV-2）和流感A/B診斷試驗已經獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。

    羅氏表示，這項診斷試驗也會在適用歐盟CE認證的國家推出。

    羅氏旗下的羅氏醫療診斷設備公司（Roche Diagnostics）執行長史聶克（Thomas Schinecker）表示，隨著流感季接近，這項最新的檢驗尤其重要，因為SARS-CoV-2和流感病毒的感染，光憑症狀很難區別。

    史聶克說：「如今只需要一個檢驗，醫療專業人員就可以有信心地提供病患正確的診斷和有效的治療計畫。」

    這項診斷試驗利用鼻腔或鼻咽拭子，從疑似呼吸道感染病患身上採集樣本，將使用醫院常見的全自動cobas 6800和8800系統診斷機器，可以執行大量的檢驗。

    羅氏表示，這套檢驗機器可以在約3小時內提供多達96個結果。

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