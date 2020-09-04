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    武漢肺炎》全球超過2636萬例確診 近87萬人不治

    圖為阿根廷首都一間醫院加護病房，3日醫護正在診察武肺病患。（歐新社）

    圖為阿根廷首都一間醫院加護病房，3日醫護正在診察武肺病患。（歐新社）

    2020-09-04 23:59:00

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少86萬9718人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2636萬6810人確診染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1729萬8800人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球9月3日通報新增5871人病歿、27萬8631起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1096死）、美國（1029死）與巴西（834死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬6806人病故、615萬1101例確診，至少226萬6957人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬4614人喪生、404萬1638人染疫）、印度（6萬8472人喪生、393萬6747人染疫）、墨西哥（6萬6329人喪生、61萬6894人染疫）、及英國（4萬1527人喪生、34萬411人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有89人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（60人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計28萬5469死、761萬2884例確診；歐洲累計21萬7285死、409萬9668例確診；美國和加拿大累計19萬5982死、628萬1343例確診。

    亞洲累計10萬2164死、552萬2626例確診；中東地區累計3萬7404死、154萬3088例確診；非洲累計3萬631死、127萬7479例確診；大洋洲累計783死、2萬9724例確診。

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