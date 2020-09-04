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    首頁　>　國際

    俄國反對派領袖中毒 克里姆林宮：指控毫無道理

    2020-09-04 00:53:01

    〔中央社〕德國當局2日證實，俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊。克里姆林宮表示，責怪俄羅斯毫無道理。西方國家對此事的譴責，引發俄國股匯市重挫。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們不希望我們在德國及其他歐洲國家的夥伴，急於做出某種論斷。」 他表示：「指控俄羅斯毫無道理。」

    培斯科夫堅稱，西方國家沒理由對俄羅斯實施新經濟制裁，或停止北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫。

    他表示：「我們無法理解，實施某種制裁的理由會是什麼。」

    培斯科夫又說，俄國想要深入了解納瓦尼（Alexei Navalny）到底發生什麼事，他表示，毒害納瓦尼對誰都沒好處，「我不認為有人可以從中受益」。

    在德國總理梅克爾（Angela Merkel）宣布，柏林已明確證明納瓦尼遭致命神經毒劑攻擊後，她今天面臨愈來愈強大壓力，要她改變模稜兩可立場，對俄國強硬起來。

    納瓦尼中毒事件只是柏林當局眼中，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最近一系列挑釁行動的最新一樁，蒲亭的挑釁行為破壞雙邊關係，並使未來合作受到質疑。

    德國政治人物和媒體指出，使用軍用級諾維喬克對付納瓦尼，真的太超過了。諾維喬克是蘇聯在接近冷戰尾聲時期研發的致命神經毒劑。

    梅克爾面臨持續不斷呼聲，尤其是放棄引發爭議的北溪天然氣2號管線計畫，這項斥資數十億歐元計畫已接近完工，招致美國與歐洲夥伴不滿。

    德國證實納瓦尼遭神經毒劑攻擊後，俄羅斯盧布（Ruble）匯價應聲走貶至今春俄國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰時期以來的最低水平，今天早上報1歐元兌89盧布，以及75.4盧布兌1美元。

    盧布昨天一度下探至1歐元兌89.8盧布，創2016年以來最低水準。

    受疫情衝擊及油價下跌影響，盧布兌歐元與美元匯價，自今年以來已經貶值20%。

    在德國宣布納瓦尼遭毒害後，莫斯科股市也重挫逾3%，今天再下跌將近1%。

    白俄羅斯強人總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）今天宣稱，他的安全部門攔截到的德國通話顯示，納瓦尼中毒是偽造的。

    盧卡申柯告訴到訪明斯克（Minsk）的俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），柏林與華沙間的通話顯示，納瓦尼中毒事件是「偽造」。

    盧卡申柯引述安全部門的說法表示：「他們這樣做是為了阻止蒲亭插手白俄羅斯事務。」1

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