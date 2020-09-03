為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中媒痛斥「台獨」內容 程式學習軟體Scratch被控辱華

    電腦程式開發平台「Scratch」在中國掀起辱華討論。（圖擷取自幻想編程島）

    電腦程式開發平台「Scratch」在中國掀起辱華討論。（圖擷取自幻想編程島）

    2020-09-03 22:54:32

    〔即時新聞／綜合報導〕電腦程式開發平台「Scratch」把指令圖形化，容易操作，頗受程式初學者喜愛。中國部分省份將Scratch列進學童教科書，近日卻傳出Scratch平台出現「辱華」、「抹黑中國」等訊息，中國國家教材委員會辦公室更發公告要求各地教育局「排查」。

    綜合外媒報導，中國一名家長爆料稱，註冊Scratch官網帳號時，發現該平台有「對孩子不太好的內容」。中媒稱，除了香港、澳門、台灣、中國並列在「country」一欄，平台上也充斥港獨、台獨內容，甚至有「中國看起來是這場（美中）貿易戰的壞人」語句出現。

    中國教育專家呼籲，這些訊息「模糊事實、歪曲歷史」，造成青少年思想上的迷茫，誤導其產生沒自信心理，危害極深。

    微博上流傳一張「關於做好信息技術教材有關內容排查工作的通知」截圖，顯示中國國家教材委員會辦公室要求各地區教育局調查，並於2020年9月4日前回報：第一，地方中小學教材是否引導學生上Scratch官網下載軟體，或上官方社區上傳、觀看的案例；第二，調查教學中是否使用Scratch官方社區，使用軟體（包括註冊）是否有潛在風險；第三，關注教材中其他教學軟體連結的網路平台（尤其是境外）是否存在風險。

    許多中國網友對此感到不滿，認為「Scratch」官網本身是一個平台，任何人都能在上面發表作品，違規的是用戶，與Scratch無關，呼籲「技術沒有罪」、「還我SC」。

    微博流傳一份公文，稱要調查「Scratch」是否「存在潛在風險」。（圖擷取自微博）

    微博流傳一份公文，稱要調查「Scratch」是否「存在潛在風險」。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國智庫瞎扯「假軌跡」 立委揭惡劣目的：製造動手藉口
    2020-09-03 22:33

    中國智庫瞎扯「假軌跡」 立委揭惡劣目的：製造動手藉口
    水下戰力贏「序戰」 前潛艦作戰長點出重要性
    2020-09-03 22:29

    水下戰力贏「序戰」 前潛艦作戰長點出重要性
    機能佐景觀 富宇天匯大吞A7買氣

    機能佐景觀 富宇天匯大吞A7買氣
    華盛頓挑動北京敏感神經 習近平：「中國人民」絕不答應切割中共
    2020-09-03 22:26

    華盛頓挑動北京敏感神經 習近平：「中國人民」絕不答應切割中共
    香港每700人就有1人因抗爭被捕 黃之鋒：比例大得誇張
    2020-09-03 20:58

    香港每700人就有1人因抗爭被捕 黃之鋒：比例大得誇張
    中路熱銷關鍵字 福鄉至美狂銷七成

    中路熱銷關鍵字 福鄉至美狂銷七成
    中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻
    2020-08-11 16:27

    中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻
    國際今日熱門
    2020-09-02 23:30

    前俄國記者被控叛國罪 恐實為媒體鎮壓受害者

    2020-09-03 00:13

    非洲才宣布根除野生小兒麻痺病毒 蘇丹驚爆新疫情

    2020-09-02 23:29

    地獄南韓？女脫北者竟遭軍士官接連性侵

    2020-09-02 23:52

    武漢肺炎》秘魯死亡率全球最高 棄傳統土葬改火化防傳染

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播