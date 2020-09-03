中媒痛斥「台獨」內容 程式學習軟體Scratch被控辱華

電腦程式開發平台「Scratch」在中國掀起辱華討論。（圖擷取自幻想編程島）

2020-09-03 22:54:32

〔即時新聞／綜合報導〕電腦程式開發平台「Scratch」把指令圖形化，容易操作，頗受程式初學者喜愛。中國部分省份將Scratch列進學童教科書，近日卻傳出Scratch平台出現「辱華」、「抹黑中國」等訊息，中國國家教材委員會辦公室更發公告要求各地教育局「排查」。

綜合外媒報導，中國一名家長爆料稱，註冊Scratch官網帳號時，發現該平台有「對孩子不太好的內容」。中媒稱，除了香港、澳門、台灣、中國並列在「country」一欄，平台上也充斥港獨、台獨內容，甚至有「中國看起來是這場（美中）貿易戰的壞人」語句出現。

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中國教育專家呼籲，這些訊息「模糊事實、歪曲歷史」，造成青少年思想上的迷茫，誤導其產生沒自信心理，危害極深。

微博上流傳一張「關於做好信息技術教材有關內容排查工作的通知」截圖，顯示中國國家教材委員會辦公室要求各地區教育局調查，並於2020年9月4日前回報：第一，地方中小學教材是否引導學生上Scratch官網下載軟體，或上官方社區上傳、觀看的案例；第二，調查教學中是否使用Scratch官方社區，使用軟體（包括註冊）是否有潛在風險；第三，關注教材中其他教學軟體連結的網路平台（尤其是境外）是否存在風險。

許多中國網友對此感到不滿，認為「Scratch」官網本身是一個平台，任何人都能在上面發表作品，違規的是用戶，與Scratch無關，呼籲「技術沒有罪」、「還我SC」。

微博流傳一份公文，稱要調查「Scratch」是否「存在潛在風險」。（圖擷取自微博）

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