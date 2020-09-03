罹患罕見「食物恐懼症」 男孩7年只吃「吐司夾起司」

英國男孩札卡利（Zachary Twigger）罹患罕見的食物恐懼症，7年來他只敢吃夾著「Dairylea」牌起司的吐司三明治。吐司夾起司示意圖。（美聯社）

2020-09-03 22:57:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國男孩札卡利（Zachary Twigger）罹患罕見的食物恐懼症，7年來他只敢吃夾著「Dairylea」牌起司的吐司三明治，只要吃其他食物，他就會嘔吐，好再透過心理治療醫師「催眠治療」，札卡利已經開始能吃其他的食物。

綜合外媒報導，目前10歲的札卡利在18個月大時，就罹患這種罕見的食物恐懼症，7年來他只吃吐司夾起司與喝白開水，只要吃了其他食物，就會讓他噁心嘔吐。札卡利的媽媽表示，當兒子還是嬰兒時，唯一喜歡吃的固體食物，就是「Dairylea」的起司。多年來，她試圖讓他吃其他食物，但他都會把食物吐出來，詭異的是，當他們經過餐廳，或者是她在廚房做菜時，札卡利卻說他很喜歡那些食物的味道。

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不幸地是，札卡利身體健康越來越差，不但體重、BMI過低，還罹患了一型糖尿病，這種病通常發生於幼兒身上，導致先天性缺乏胰島素，必須透過注射胰島素來維持身體的糖分代謝。因此，札卡利的母親更急迫地想解決兒子的食物恐懼症。最後，他們找到了一位認知行為心理治療師大衛（David Kilmurry），並透過催眠治療法治好了札卡利的食物恐懼症。

在食物恐懼症被治好的幾小時後，札卡利人生第一次吃了起司吐司以外的東西──烤胡蘿蔔、蔬菜和一些火腿。對此，札卡利表示：「太神奇了，我從沒想過我能吃蔬菜和肉」，他補充，自己從未厭倦「Dairylea」起司，他已經吃習慣了他。「我曾經想知道耶誕節大餐的味道是什麼，我真的很喜歡做飯時的味道，但是我永遠無法讓自己把食物吃下去」。

現在，札卡利已經等不及要嘗試吃其他食物，而他最想去英國連鎖餐廳「Pizza Express」用餐，他表示：「因為我的朋友都說那邊很讚」。

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