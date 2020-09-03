武漢肺炎》印度新增逾8.3萬例 再破全球各國單日紀錄

印度今日大增8萬3883例，創印度單日新高，也打破全球各國單日新增確診病例紀錄。（美聯社）

2020-09-03 20:11:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，8月30日才成為全球單日新增病例數最高的國家，沒想到幾天後又被自己打破紀錄，今（3）日大增8萬3883例，不僅創印度單日新高，又打破全球各國單日新增確診病例紀錄。

綜合外媒報導，印度當局通報，過去24小時增加8萬3883例，使全國確診病例達到385萬3407例，持續位居世界第3，但根據霍普金斯大學（John Hopkins University）的統計數據，印度與染疫總數第2高的巴西（399萬7865例），相差不到15萬人。

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印度疫情死亡人數則新增1043例，累計6萬7376人病歿。當地媒體指出，在過去10天中，有6天的單日死亡人數超過千人，認為這種情況已成為新常態，更提到感染人數相對少的旁遮普邦病歿人數日漸增多，當局稱是因延誤診斷，民眾直到病情嚴重才就醫。

金融之都孟買所在的馬哈拉什特拉邦仍是疫情重災區，每天確診病例和死亡持續在印度居首，隨後是安德拉邦、坦米爾納杜邦和卡納塔克邦。

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