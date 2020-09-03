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    日本投降75週年 美在受降艦「密蘇里號」舉行紀念儀式

    美國在當年簽署受降書的美國戰艦「密蘇里號」上舉行二次世界大戰日軍投降75週年紀念活動，密蘇里號已於1992年退役，並於1998年捐贈作博物館艦。（美聯社）

    美國在當年簽署受降書的美國戰艦「密蘇里號」上舉行二次世界大戰日軍投降75週年紀念活動，密蘇里號已於1992年退役，並於1998年捐贈作博物館艦。（美聯社）

    2020-09-03 17:43:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷珍珠港舉辦日本簽字投降，結束第二次世界大戰75週年儀式，儀式在當年簽署投降書的美國戰艦「密蘇里號」上舉行，但因為疫情關係，縮減了出席人數。 美軍印太司令部司令戴維森上將痛批昔日盟友中國，將國家權力凌駕國際法，企圖改變世界秩序。

    綜合外媒報導，1945年9月2日，日本外務大臣重光葵簽署降書，遞交給同盟國代表麥克阿瑟，為二戰畫上句號。今日，美國在已經改為博物館的「密蘇里號」舉行75週年儀式，紀念盟軍的勝利，以及在戰爭中逝去的人們。

    紀念儀式原定有100多名二戰老兵出席，包含14名當時在場親眼見證的退役官兵，但因為疫情的關係，使得參與人數大為減少。現年95歲的老兵佩德森（Jerry Pedersen）透過網路視訊觀看儀式，直言非常失望。

    美國國防部長艾斯培在儀式上表示，美國對世界的承諾如同1941年，隨時準備作戰以保衛盟友，美國致力捍衛現今的國際秩序與規範，讓後代子孫活在更安全、更美好的世界。

    美軍印太司令部司令戴維森上將表示，9月2日象徵國際秩序開始遵循規範，並維持了長達75年的和平、繁榮與安全。戴維森說，中國共產黨政試圖改變世界，使國家權力凌駕國際法，北京正集全黨之力來脅迫、腐蝕和對抗國際秩序，當我們在應對中國和其他威脅時，偉大先人的記憶仍活在我們心中。

    美國夏威夷州珍珠港舉辦日本簽字投降，結束第二次世界大戰75週年儀式，圖為美國國防部長艾斯培夫婦（中、右）與二戰老兵敘談。（美聯社）

    美國夏威夷州珍珠港舉辦日本簽字投降，結束第二次世界大戰75週年儀式，圖為美國國防部長艾斯培夫婦（中、右）與二戰老兵敘談。（美聯社）

    1945年9月2日，日本代表登上美國戰艦「密蘇里號」簽署投降書。（美聯社）

    1945年9月2日，日本代表登上美國戰艦「密蘇里號」簽署投降書。（美聯社）

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