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    武漢肺炎》戴口罩做愛防疫 加國首席醫療官說話了

    加拿大首席醫療官譚詠詩指出，自慰是疫情大流行期間風險最低的性行為。圖為與假人自慰示意圖。（法新社檔案照）

    加拿大首席醫療官譚詠詩指出，自慰是疫情大流行期間風險最低的性行為。圖為與假人自慰示意圖。（法新社檔案照）

    2020-09-03 23:55:56

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大首席醫療官譚詠詩（Theresa Tam）博士週三發表聲明，精液或陰道分泌物中發現新型冠狀病毒的可能性很低，民眾應戴口罩以保護自己免於感染新型冠狀病毒，自慰是疫情大流行中風險最低的性選擇。

    根據《路透》報導，譚博士表示，從精液或陰道分泌物中發現新型冠狀病毒的可能性很低，但是，與新伴侶的性行為確實增加了感染該病毒的風險，尤其是親吻之類的密切接觸，她認為，如同其他親密性社交行為能夠被避免，民眾可以採取措施，最大程度地降低性行為時感染、傳播病毒的風險。

    譚博士指出，性行為時跳過接吻，避免面對面的親密接觸，戴上掩蓋口鼻的口罩，並在行房之前監測自己和伴侶有沒有任何症狀，而在疫情大流行期間，最低風險的性行為就是自慰。

    截至9月1日，加拿大累計有12萬9425例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，計有9132例死亡，每日增加的新病例遠低於高峰時期，但加拿大西部某些省份最近的病例有所增加。譚博士強調，性是人類整體健康的重要環節，民眾可以找到方法享受性生活，同時又保護自己遠離病毒。

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