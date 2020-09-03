軍情動態》艦上官兵確診 日本護衛艦「村雨號」中東換防喊停

日本海自護衛艦「村雨號」（DD-101）1日傳出有1名艦上官兵確診武漢肺炎，因此中東換防任務確定延期，圖為護衛艦「村雨號」。（擷取自日本海自官網）

2020-09-03 13:44:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊第三批派往中東的護衛艦「村雨號」（DD-101）8月30日從橫須賀基地出發，原預計在9月下半月後，於阿曼灣和阿拉伯海北部部署，以確保日本船隻安全。不過，1日卻傳出艦上有1名官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），目前尚在確認病毒傳播情形，換防任務也將因此延期。

綜合媒體報導，日本防衛省證實，8月30日啟程前往中東地區的海上自衛隊護衛艦「村雨號」已返回日本近海待命，起因是由於當局對艦上近200名官兵進行篩檢，結果發現有1名官兵確診感染武漢肺炎，導致換防計畫喊停，暫由護衛艦「霧雨號」（DD-104）持續駐防中東阿曼灣，而日本當局將持續檢測，之後再決定是否要前往中東換防。

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外媒指出，日本防衛省表示，艦上僅有1名官兵確診，無發燒症狀，其餘人員則為陰性，目前護衛艦「村雨號」已暫停前往中東換防的計畫，將與保健所合作進一步篩檢密切接觸者。日本防衛大臣河野太郎1日指出，日本自衛隊迄今共有112人確診，7月開始感染人數增加較多。

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