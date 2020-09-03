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    梅莎撲朝鮮！北韓元山「泡水」、沿海現海嘯 總理出馬勘災

    梅莎颱風直撲朝鮮半島，北韓各地傳出嚴重災情。（圖擷自推特）

    梅莎颱風直撲朝鮮半島，北韓各地傳出嚴重災情。（圖擷自推特）

    2020-09-03 11:29:00

    〔即時新聞／綜合報導〕第9號颱風「梅莎」直撲朝鮮半島，除了南韓面臨強大風雨襲擊，北韓也傳出嚴重淹水災情，北韓電視台今日還預告東海岸各地區會有超過100毫米的強降雨，且北韓元山市更是整個「泡在水裡」、沿海地區出現浪高50公分海嘯，官媒《朝鮮中央電視台》也24小時報導災情，且北韓總理金德訓（김덕훈）也親自到災區訪查。

    中度颱風「梅莎」今日凌晨在南韓登陸，之後將一路往西北方向移動，經過北韓後再進入中國東北，由於巴威颱風在北韓造成嚴重災情，緊接在後的梅莎颱風預計也將對北韓造成嚴重水患。

    綜合《韓聯社》報導，位在北韓東南岸的元山市在短短3個小時內就降下132毫米大雨，讓整個元山市可說是「整個泡在水中」，道路變成河流圍繞著建築物，廣場形成湖泊，平房及公寓都被大水團團包圍。

    另外，北韓咸鏡南道更出現海嘯現象，周邊海域海平面增高77公分，官媒記者播報表示，北韓西湖及馬田沿海地區發生浪高50公分的海嘯，道路全被水淹沒，汽車難以駕駛。

    北韓官媒也派出特派記者到災區進行24小時連線報導，《韓聯社》指出這非尋常現象。《朝鮮中央電視台》記者在攝影機前表示，東海岸、北部及中部地區，將有超過200至300毫米的強降雨，呼籲民眾採取防颱措施，讓房屋及農田能降低受災風險。

    此外，北韓總理金德訓也親自到災區訪視，探查位在金華郡和平岡郡的平房工地和農場，和當地居民討論災後處置。

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