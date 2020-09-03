武漢肺炎》日本8月病例為7月1.8倍 東京將提3400億補充預算抗疫

日本2日全境再增592例確診、14例死亡，其中仍以東京都新增141例居首。圖為東京街景。（彭博）

2020-09-03 11:27:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍持續影響日本；觀察日本8月累計病例，為7月累計病例的1.8倍，新增感染者數達3萬2161例，為每月新增確診病例最高紀錄，8月死亡病例數則為7月的7.4倍。9月2日，日本全境再增592例確診、14例死亡，其中仍以東京都新增141例居首；針對疫情，東京都將在18日都議會上提出3400億日元的補充預算案，將用以防疫、協助中小企業資金周轉等。

根據《朝日新聞》報導，確診病例數方面，日本8月新增確診數達3萬2161例，刷新過往單月新增記錄；與7月1萬7623例相比，為7月的1.8倍。死亡病例數方面，意見分析，可能受疫情擴大至有重症化風險的中高齡族群因素影響，8月累計死亡病例數為287例，為7月39例的7.4倍，儘管8月22日以來單日新增病例數皆低於千例，但死亡人數方面仍居高不下，自8月24日起，單日新增病例數皆維持在2位數。

請繼續往下閱讀...

根據《NHK》報導，日本9月2日全境共增592例確診、14例死亡病例，分別為愛知縣3例、京都和大阪府2例、北海道、長野、石川、茨城、奈良、福岡和沖縄縣各1例；日本境內累計病例達7萬455例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1340例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

針對疫情，東京都將在18日都議會上提出3400億日元的補充預算案投入抗疫，這筆鉅額款項預計包含都內年長者、身障者養護設施入住者及職員PCR篩檢費用，實施目標約15萬人，金額約30億日元；除此之外，還有醫療機關的確保病床約600億日元費用、針對資金週轉困難之中小企業貸款金約1500億日元等款項。此補充預算案預計將在今日由對策本部會議進行審議並做出決定。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法