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    武漢肺炎》南韓增195例 境內新增重症患者數創新高

    南韓防疫單位今日公告，9月2日增195例確診。圖為昨日颱風梅莎侵襲下的首爾市街景。（美聯社）

    南韓防疫單位今日公告，9月2日增195例確診。圖為昨日颱風梅莎侵襲下的首爾市街景。（美聯社）

    2020-09-03 10:14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕受「愛第一教會」案與光化門集會案影響，南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒；據南韓防疫單位今日公告，9月2日增加195例確診，較1日的267例確診有微幅下降，但重症患者單日激增31例，刷新紀錄。2日新增病例仍為本土病例居多，同時集中在首都圈，各地也有零星小規模集體感染。截至昨日中午12時統計，「愛第一教會」案相關病例已來到1117例。

    《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓2日新增195例確診病例、3例死亡病例，累計確診病例數達2萬644例，累計死亡病例達329例；儘管2日為睽違17日再度降至200例以下，但2日重症患者數量激增，出現單日新增31例的新高紀錄，累計重症患者達154例。

    觀察新增病例情況，本土病例共佔188例，主要集中在首都圈，分別是首爾市69例、京畿道64例、仁川市15例；首都圈外，分別是蔚山市和忠清南道各7例、光州市6例、全羅南道5例，釜山市、大田市和江原道各4例、大邱市2例、忠清北道1例。

    截至2日中午12時統計，「愛第一教會」案相關病例累計1117例，8月15日光化門廣場集會相關病例則累計441例；除此之外，首爾市永登浦區一處教會累計病例達38例，京畿道始興市一所音樂補習班相關病例來到20例，龍仁市新光教會則累計18例，各地集體感染案持續發酵，相關病例還在增加。

    境外輸入病例7例中，3例為入境檢疫過程確診，4例為入境後隔離期確診；病例來源地分別為美國3例，菲律賓、烏茲別克、土耳其和阿爾及利亞各1例。

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