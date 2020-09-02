梅莎颱風凌晨登陸南韓 已數萬戶停電、逾400航班取消

梅莎颱風預計在南韓當地時間週四凌晨2時至3時之間，在釜山和巨濟市之間登陸。圖為2日的釜山海岸。（歐新社）

2020-09-02 23:55:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風梅莎預計在3日凌晨登陸南韓，但這個中度颱風2日已讓南韓南部遭受大雨和強風襲擊，導致街道淹水、數萬戶停電，還有數百個航班取消。

《韓聯社》報導，根據南韓氣象廳的觀測數據，當地時間晚上10時（台灣時間晚上9時），梅莎位在釜山西南方210公里處，正以每小時28公里的速度朝南部沿海地區前進，中心最大風速每秒45公尺。

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南韓預估梅莎將是多年來襲擊該國最強大的颱風之一，預計它將在當地時間週四凌晨2時至3時（台灣時間凌晨1時至2時）之間，在釜山和巨濟市之間登陸，然後往北移動到南韓東部沿海地區，預計將往北韓前進，週四晚上在北韓東部清津市附近減弱。

南韓氣象廳表示，梅莎可能比上週來襲的巴威颱風更強大，移動路徑可能與2003年的梅米颱風類似，梅米當年造成南韓131人死亡或失蹤。

出於安全原因，釜山已關閉連接該城市和巨濟島的跨海大橋，南韓京釜線在內的7條鐵路有40多班定期列車已取消或部分停駛。

目前濟州島已有3萬戶停電，南韓全國已取消超過400個國內航班，包括180個從濟州島出發的班機。濟州天津港已被淹在水中，包括強風吹倒路樹壓壞汽車在內，濟州島至少已發生364起風災意外。

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