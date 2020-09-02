為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梅莎颱風凌晨登陸南韓 已數萬戶停電、逾400航班取消

    梅莎颱風預計在南韓當地時間週四凌晨2時至3時之間，在釜山和巨濟市之間登陸。圖為2日的釜山海岸。（歐新社）

    梅莎颱風預計在南韓當地時間週四凌晨2時至3時之間，在釜山和巨濟市之間登陸。圖為2日的釜山海岸。（歐新社）

    2020-09-02 23:55:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風梅莎預計在3日凌晨登陸南韓，但這個中度颱風2日已讓南韓南部遭受大雨和強風襲擊，導致街道淹水、數萬戶停電，還有數百個航班取消。

    《韓聯社》報導，根據南韓氣象廳的觀測數據，當地時間晚上10時（台灣時間晚上9時），梅莎位在釜山西南方210公里處，正以每小時28公里的速度朝南部沿海地區前進，中心最大風速每秒45公尺。

    南韓預估梅莎將是多年來襲擊該國最強大的颱風之一，預計它將在當地時間週四凌晨2時至3時（台灣時間凌晨1時至2時）之間，在釜山和巨濟市之間登陸，然後往北移動到南韓東部沿海地區，預計將往北韓前進，週四晚上在北韓東部清津市附近減弱。

    南韓氣象廳表示，梅莎可能比上週來襲的巴威颱風更強大，移動路徑可能與2003年的梅米颱風類似，梅米當年造成南韓131人死亡或失蹤。

    出於安全原因，釜山已關閉連接該城市和巨濟島的跨海大橋，南韓京釜線在內的7條鐵路有40多班定期列車已取消或部分停駛。

    目前濟州島已有3萬戶停電，南韓全國已取消超過400個國內航班，包括180個從濟州島出發的班機。濟州天津港已被淹在水中，包括強風吹倒路樹壓壞汽車在內，濟州島至少已發生364起風災意外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    梅莎路徑與17年前重創南韓颱風類似 明凌晨登陸慶尚南道
    2020-09-02 09:56

    梅莎路徑與17年前重創南韓颱風類似 明凌晨登陸慶尚南道
    梅莎後是「海神」？ 吳德榮：下半週熱擾動是否成颱待觀察
    2020-08-30 16:24

    梅莎後是「海神」？ 吳德榮：下半週熱擾動是否成颱待觀察
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    又有颱風侵襲朝鮮半島... 「梅莎」預計週四登陸釜山
    2020-08-30 13:43

    又有颱風侵襲朝鮮半島... 「梅莎」預計週四登陸釜山
    「巴威」颱風沿南韓西部海域北上 強度仍持續成長
    2020-08-26 10:14

    「巴威」颱風沿南韓西部海域北上 強度仍持續成長
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    國際今日熱門
    2020-09-02 05:30

    限制中生赴美 美數週內出手

    2020-09-02 05:30

    反對漢化 內蒙古掀「拒絕返校」

    2020-09-02 05:30

    特首最大 林鄭嗆「香港無三權分立」

    2020-09-02 05:30

    王毅訪德 羅冠聰率眾抗議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播