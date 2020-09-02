睽違6個月公開接見信徒 教宗為黎巴嫩祈禱

教宗呼籲各界一同重建黎巴嫩。（路透）

2020-09-02 22:57:20

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）於梵蒂岡當地時間週三舉行了6個月以來的第一次公開接見信徒，發表談話，他向群眾表示，能恢復面對面的互動，這實在是太美好了；而他也於談話的最後為近來發生大爆炸的黎巴嫩祈禱。

《路透》報導，自3月上旬教宗最後一次公開後，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，導致教宗之後的每週例行接見都只能在教廷圖書館裡進行，並透過網路直播。教宗本人甚至說，這種經歷就好像被關在籠子裡。

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報導稱，終於能「重見天日」後，教宗顯得很高興。雖然與民眾隔著圍欄，但他不時會停下來與他們交談。

而當黎巴嫩牧師向教宗遞上黎巴嫩國旗時，他低下頭親吻了國旗，並為黎巴嫩默禱。黎巴嫩首都貝魯特，於上個月發生大爆炸慘案，局勢至今仍未回穩。

教宗稍後宣布，9月4日星期五當天，將會為黎巴嫩祈禱與齋戒一天，他也會派出在聖座地位僅次於他的的樞機，國務卿帕洛林（Pietro Parolin）到貝魯特致意。

教宗呼籲各界政治領袖與宗教領導者還有國際社會拿出誠意來重建黎巴嫩，他表示：「黎巴嫩不該被拋棄。」

與會民眾皆戴上口罩，同時座位也保時著間隔。（歐新社）

教宗與民眾隔著圍欄互動。（歐新社）

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