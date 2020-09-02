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    印軍肉搏擊退中國部隊！藏族士兵證實參與

    外媒指出，印度8月31日清晨已進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地。圖為中印邊境地區的印度軍車。（歐新社）

    外媒指出，印度8月31日清晨已進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地。圖為中印邊境地區的印度軍車。（歐新社）

    2020-09-02 17:29:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中、印雙方近日在西段邊界再起衝突，有外媒指出，印度8月31日清晨已進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地，並擊退解放軍軍營，推特上更流出印度軍隊歡欣鼓舞的慶祝短片，疑為慶祝擊敗中方部隊。不過畫面中除了印度軍人，還有人揮舞圖博的雪山獅子旗，對此，西藏流亡議會現任議員證實，確實有藏族士兵參與其中，表示除了一名藏人士兵身亡，也有多人受傷。

    綜合外媒報導，印度軍方8月31日控訴，29日晚上至30日凌晨，偵蒐到中國解放軍在班公錯湖（Pangong Tso）南岸發起「挑釁的軍事行動」，雙方展開對峙，最後印軍成功阻止解放軍行動，但31日解放軍卻再度進攻班公錯湖，中方昨（1）日則反過來痛罵印度「非法越線」，並要求立即退兵。

    英國《每日電訊報》（The Telegraph）昨（1）日引述消息報導，印軍8月31日清晨經過3小時徒手搏鬥後，擊退了一個解放軍陣地，中方部隊短暫後退，印軍已進佔班公錯湖南部高地。印度《今日印度》（India Today）也指出，印度軍隊可能已推進至中國「聲稱」的領土內約3公里。

    推特上更有印度軍隊的慶祝影片流出，其中除了印度軍隊，還有人持圖博的雪山獅子旗、多人疑似身穿藏族服飾，外界推測可能是有藏人參與印方的行動，或是印度官兵故意以此向中國嗆聲。

    今西藏流亡議會議員拉賈加里（Namgyal Dolkar Lhagyari）向媒體證實，此次介入班公錯湖衝突的印度特別邊境部隊（SFF）裡有多名藏族血統的士兵，其中多人受傷，一人陣亡，但陣亡士兵的身分尚無法得知。

    報導指稱，印度特別邊境部隊內有許多藏族士兵，自從6月15日雙方在邊境爆發肉搏衝突至今，印度自稱有20名士兵陣亡，中國卻始終不肯提供傷亡數字，最近據說有中國解放軍將領子弟在微博上貼出疑似中印邊境新修的墳墓，約有四十多座，墓碑上標記是今年六月去世，還有烈士字樣，但尚無法證實真偽。

    至於最近幾天的班公錯湖衝突，兩方僅互相指責，都對傷亡人數矢口不提。

    推特有印度軍隊的慶祝影片流出，證明印度已經進佔班公錯湖南部高地，值得注意的是，其中除了印度軍隊，還有圖博人士及國旗出現。（圖取自推特）

    推特有印度軍隊的慶祝影片流出，證明印度已經進佔班公錯湖南部高地，值得注意的是，其中除了印度軍隊，還有圖博人士及國旗出現。（圖取自推特）

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