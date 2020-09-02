碰！澳2條長逾2.5公尺大蛇壓破天花板 總重22公斤尺寸嚇壞屋主

2條大蛇壓破澳洲一處住家的天花板，掉入建物內，嚇壞返家的屋主泰特。（美聯社）

2020-09-02 12:54:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲男子返回位在昆士蘭（Queensland）的家中，開門卻見天花板破了大洞，掉下來的建材落在流理台上，而弄破天花板的是2條長逾2.5公尺、總重達22公斤的大蛇。不速之客如入無人之境，在男子家裡吐信遊蕩，大吃一驚的屋主請捕蛇人協助處理。對此，交手過眾多蛇類的捕蛇人評論，這2隻蛇「尺寸驚人」。

根據《BBC》報導，澳洲昆士蘭男性泰特（David Tate）於本週一時返家，發現2條大蛇壓破家中天花板，從上方掉了進來；泰特指出，他曾經看過有蛇在他家屋頂上曬太陽，豈料週一一回家竟看到如此景象。泰特分別在臥室及客廳找到這2條體型驚人的大蛇，並隨即向捕蛇人求救，「我一點都不想處理牠們。」

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捕蛇人布朗（Steven Brown）很快趕到，成功解決泰特的問題；這2條蛇長度分別約2.8公尺及2.5公尺，加起來共約22公斤重。布朗推測，這2隻公蛇很可能是為爭奪配偶而發生衝突，進而壓破天花板並掉入房中，「與尋常蛇類相比，這2條蛇的尺寸驚人」。

布朗也指出，澳洲在近期進入蛇類繁殖季，接下來「隨著溫度的升高，蛇會變得更加活躍」。如果一般民眾碰到蛇，該如何處理？布朗表示，最好的方法是靜止不動等蛇自己離開，「蛇只想遠離危險威脅」，靜止不動可避免蛇類將人視為威脅。

圖為其中一條闖入泰特家的大蛇。（美聯社）

捕蛇人布朗很快趕到泰特家，解決泰特的燃眉之急。（美聯社）

闖入泰特家的大蛇尺寸、重量都相當驚人。（美聯社）

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