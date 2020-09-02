武漢肺炎》南韓再添267例 近半個月共增本土5679例

南韓防疫單位今日公告，1日新增267例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。圖為首爾市工作人員對街道進行消毒畫面。（歐新社）

2020-09-02 10:13:54

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，南韓首都圈受大型宗教活動集體感染「愛第一教會」案與光化門集會案影響，疫情持續延燒；據南韓防疫單位今日公告，9月1日新增267例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈，昨新增病例為連續第4日單日新增病例降至300例以下，但各地仍有零星小規模集體感染，相關病例仍在不斷攀升。8月14日起至9月1日間，南韓累計本土確診病例已達5679例，佔確診總數的27.7%。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓9月1日新增267例確診病例、2例死亡病例，累計確診病例數達2萬449例，累計死亡病例達326例；自8月14日起，南韓再爆大型集體感染案，單日新增病例連續20日以3位數增長，8月27日攀升至單日441例，之後連續5日出現降幅，9月1日新增病例為連續第4日單日病例降至300例以下。8月14日起至9月1日期間，累計本土確診病例已達5679例，佔南韓確診總數的27.7%。

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觀察新增病例情況，本土病例共佔253例，主要集中在首都圈，分別為首爾市98例、京畿道79例、仁川市10例；首都圈之外，分別是大田市14例、大邱市13例、光州市10例、釜山市和忠清南道各7例、蔚山市5例、全羅南道和慶尚北道各3例、江原道2例、忠清北道和濟州道各1例。

針對「愛第一教會」案，南韓對策本部統計至9月1日12時，該案相關病例已增至1083例，該案集體感染規模已擴散到26處設施；另外，8月15日光化門廣場集會案病例則累計至419例，全國14個地區皆出現相關病例，且多代傳播不斷。除此2案，南韓各地仍有零星小規模集體感染，其中包括首爾永登浦區一教會、釜山市一辦公大樓等，相關病例持續增加。

9月1日新增的境外輸入病例共14例，3例為入境檢疫過程確診，11例為入境隔離期確診；從病例來源地來看，分別為美國7例，菲律賓和印尼各2例，巴基斯坦、俄羅斯、烏克蘭各1例。

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