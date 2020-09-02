為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》南韓再添267例 近半個月共增本土5679例

    南韓防疫單位今日公告，1日新增267例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。圖為首爾市工作人員對街道進行消毒畫面。（歐新社）

    南韓防疫單位今日公告，1日新增267例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。圖為首爾市工作人員對街道進行消毒畫面。（歐新社）

    2020-09-02 10:13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，南韓首都圈受大型宗教活動集體感染「愛第一教會」案與光化門集會案影響，疫情持續延燒；據南韓防疫單位今日公告，9月1日新增267例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈，昨新增病例為連續第4日單日新增病例降至300例以下，但各地仍有零星小規模集體感染，相關病例仍在不斷攀升。8月14日起至9月1日間，南韓累計本土確診病例已達5679例，佔確診總數的27.7%。

    《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓9月1日新增267例確診病例、2例死亡病例，累計確診病例數達2萬449例，累計死亡病例達326例；自8月14日起，南韓再爆大型集體感染案，單日新增病例連續20日以3位數增長，8月27日攀升至單日441例，之後連續5日出現降幅，9月1日新增病例為連續第4日單日病例降至300例以下。8月14日起至9月1日期間，累計本土確診病例已達5679例，佔南韓確診總數的27.7%。

    觀察新增病例情況，本土病例共佔253例，主要集中在首都圈，分別為首爾市98例、京畿道79例、仁川市10例；首都圈之外，分別是大田市14例、大邱市13例、光州市10例、釜山市和忠清南道各7例、蔚山市5例、全羅南道和慶尚北道各3例、江原道2例、忠清北道和濟州道各1例。

    針對「愛第一教會」案，南韓對策本部統計至9月1日12時，該案相關病例已增至1083例，該案集體感染規模已擴散到26處設施；另外，8月15日光化門廣場集會案病例則累計至419例，全國14個地區皆出現相關病例，且多代傳播不斷。除此2案，南韓各地仍有零星小規模集體感染，其中包括首爾永登浦區一教會、釜山市一辦公大樓等，相關病例持續增加。

    9月1日新增的境外輸入病例共14例，3例為入境檢疫過程確診，11例為入境隔離期確診；從病例來源地來看，分別為美國7例，菲律賓和印尼各2例，巴基斯坦、俄羅斯、烏克蘭各1例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捷克訪團3次採檢完成 全團89人均為陰性
    2020-09-02 09:12

    捷克訪團3次採檢完成 全團89人均為陰性
    武漢肺炎》第三期試驗無結論 賽諾菲重症藥品喊卡
    2020-09-01 21:15

    武漢肺炎》第三期試驗無結論 賽諾菲重症藥品喊卡
    期交所辦期貨鑽石獎 36 家機構獲獎

    期交所辦期貨鑽石獎 36 家機構獲獎
    武漢肺炎》印尼也發現變異毒株！研究人員：恐已傳遍全國
    2020-09-01 20:34

    武漢肺炎》印尼也發現變異毒株！研究人員：恐已傳遍全國
    武漢肺炎》乃木坂46官方證實 成員與田祐希、佐藤楓確診
    2020-09-01 19:54

    武漢肺炎》乃木坂46官方證實 成員與田祐希、佐藤楓確診
    南崁絕版水岸宅 未公開預約就搶破頭

    南崁絕版水岸宅 未公開預約就搶破頭
    國際今日熱門
    2020-09-01 11:32

    滅絕半世紀！探險隊尋到寶 珍罕野生「唱犬」現蹤 影片

    2020-09-01 12:06

    以巴達成停火協議 加薩走廊結束數週衝突

    2020-09-01 10:59

    軍情動態》美軍E-2C「鷹眼」空中預警機墜毀 機組員跳傘逃生

    2020-09-01 12:00

    武漢肺炎》香港全民篩檢今上路 林鄭月娥駁反對者意見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播