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    跟著黨「惜食」？中國女校長當面吃光剩飯 學生全看傻了

    江西省婺源縣高砂小學的女校長，在學生面前將學生吃剩的早餐通通吞下肚，可以看見影片中校長吃著剩下的麵以及油條，讓眼前的學生看得目瞪口呆。（圖取自微博）

    江西省婺源縣高砂小學的女校長，在學生面前將學生吃剩的早餐通通吞下肚，可以看見影片中校長吃著剩下的麵以及油條，讓眼前的學生看得目瞪口呆。（圖取自微博）

    2020-09-02 00:31:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國面臨糧食危機，中共領導人習近平更罕見下令「制止餐飲浪費行為」。沒想到一名女校長竟然當著學生的面把剩飯全部吃下，引發熱烈討論，更有許多中國網友不禁吐槽。

    綜合中媒報導，江西省婺源縣高砂小學的校長在學生面前將學生吃剩的早餐通通吞下肚，影片中，女校長吃著剩下的麵及油條，跟前的學生看得目瞪口呆，不論是否為「作秀」，該影片仍引發大量網友討論。

    許多中國網友紛紛留言表示「一句口號，就可以讓這麼多人瘋狂，魔幻中國」、「這樣做雖然可以教育學生愛惜糧食，但也有不可取之處。現在都在宣傳要分餐吃，聚餐用公筷，減少或避免交叉感染，很明顯，吃學生吃剩下的飯不利於衛生」、「沒必要吧」、「用得著這麼亢奮嗎」、「沒必要吧，有點過」、「這校長就不怕傳染病？」、「學校老師第一職責是安全，安全大過天，你這樣教孩子，孩子以後也去學吃剩飯，吃壞了肚子怎麼辦？教育孩子節約的方式有很多種，為什麼要用這種極端的方法，最可恨的就是還有媒體在這兒大肆渲染報導，賊壞！」。

    有中國網友則認為，吃剩菜竟然還專門帶攝影機錄下來，說不是作秀實在沒人信。

    校長吃著剩下的麵以及油條，讓眼前的學生看得目瞪口呆。（圖取自微博）

    校長吃著剩下的麵以及油條，讓眼前的學生看得目瞪口呆。（圖取自微博）

    許多中國網友不禁吐槽。（圖取自微博）

    許多中國網友不禁吐槽。（圖取自微博）

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