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    交換票數、迫簽偽造勝選文件…白羅斯選務人員揭作票手法

    白羅斯一些選務人員向外媒揭露總統大選作票內幕。（美聯社）

    白羅斯一些選務人員向外媒揭露總統大選作票內幕。（美聯社）

    2020-09-01 20:42:47

    〔即時新聞／綜合報導〕獨攬大權26年的白羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko），被控於8月9日的大選中舞弊連任，引發迄今未止的反政府示威。一些選務人員近日向外媒揭露作票內幕，包括目睹其他候選人的票被歸於魯卡申科、被迫簽署魯卡申科勝選的偽造文件等。

    《美聯社》報導，魯卡申科1994年起在白羅斯獨掌大權，官方聲稱，魯卡申科在上月大選獲得8成、460萬張選票，成功達成6連任，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的得票率則不到1成，只拿到58.8萬張選票。反對派拒絕接受選舉結果，獨立監票員更發現不少作票行為，因而引發大批民眾不滿。

    首都明斯克（Minsk ）的選務人員阿蒂科霍夫斯卡亞（Valeria Artikhovskaya）表示，她在投票未結束前被要求簽署總結投票總數的文件，上面都還是空白的，開票期間又目睹其他選務人員把不同候選人的選票放到魯卡申科的票堆。

    明斯克另一名選務人員科奇科夫（Vadim Korzykov）則表示，他在開票期間指出違規行為後，直接被上層主管開除。他的同事後來告訴他，季哈諾夫斯卡婭在該選區的實際票數是魯卡申科的5倍。

    另外，YouTube上一段錄音揭露了白羅斯東北部小城維捷布斯克（Vitebsk）一個開票所的作票過程，一名官員建議選務人員「交換」魯卡申科和季哈諾夫斯卡婭的票數，經過一番交談後，選務人員交換了結果。一些工作人員已向當地媒體證實錄音的真實性。

    獨立監察團隊「誠實之人」（Honest people）的發言人霍姆奇（Alexander Khomich）表示，季哈諾夫斯卡婭的票數明顯多於魯卡申科，但「鑑於操縱選舉的方式，我可以保證沒有人知道選舉的真正結果」。

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