世界摔角冠軍閃婚富家女 女方被爆出性愛片又是富翁情婦

世界摔角錦標賽冠軍的24歲俄羅斯選手西德科夫（Zaurbek Sidakov），近日開心迎娶女友普利耶娃（Madina Pliyeva），婚禮進行到一半，賓客們收到簡訊大爆普利耶娃曾是名伴遊女郎，且是一名60多歲億萬富翁的情婦，同時附上她的性愛影片及私密照。（圖翻攝自Twitter）

2020-09-01 17:00:08

〔即時新聞／綜合報導〕曾奪2018和2019年世界摔角錦標賽冠軍，同時代表俄羅斯參加本屆東京奧運的西德科夫（Zaurbek Sidakov），近日開心迎娶「富家千金」普利耶娃（Madina Pliyeva），500名賓客齊到場祝賀。不料，婚禮進行到一半，賓客們集體收到簡訊，內容大爆普利耶娃曾是名伴遊女郎，且是一名60多歲億萬富翁的情婦，同時附上她的性愛影片及私密照。西德科夫當場氣炸，憤而取消婚禮，而新娘的父親當場心臟病發送醫。

綜合外媒報導，原將代表俄羅斯參加2020年東京奧運，但受疫情影響而被迫延後的24歲俄羅斯選手西德科夫，在上週於高加索地區舉辦傳統的奧塞提亞式（Ossetian）婚禮迎娶女友普利耶娃。500賓客共襄盛舉，收到的賀禮總值逾8萬英鎊（約新台幣312萬元），但當婚禮進行至第2日時，現場賓客同時間收到1封附有新娘性愛影片、私密照的簡訊，並爆料新娘曾是高級伴遊女郎、富翁情婦的「黑歷史」。

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據悉，普利耶娃都以「富家女」身分包裝，西德科夫當場氣炸，直接抓著普利耶娃的頭髮質問，氣到取消婚禮，留下普利耶娃跪在地板上哭泣，自己則由友人帶往郊區「清醒一下，以免魯莽行事」，而新娘的父親更當場心臟病發送醫。

事後，普利耶娃的好友強烈否認她是富翁的情婦，並說今年4月底才認識普利耶娃的西德科夫根本不了解她的過去，雖然普利耶娃確實曾愛上一名已婚男子，但已經是3年前的事，影片、照片應是那時候拍下。

有消息透露，普利耶娃的過去會曝光，是因為富翁的正宮發現這些私密內容，盛怒之下，故意破壞普利耶娃的婚事。據傳，涉事富翁曾登上《富比士》的俄羅斯富豪榜，並有消息指出他在事發後安排普利耶娃入住莫斯科一間豪華公寓暫避風頭。

普利耶娃（Madina Pliyeva）過去拍的私密照在婚禮上被曝光。（圖翻攝自Twitter）

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