安倍請辭 外媒：凸顯中國官場「上去下不來」荒唐現狀

安倍晉三（前排中）請辭，讓中國網友（法新社）

2020-09-01 15:51:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前宣布請辭首相一職，引起國際輿論關注，眾多中國網友認為，安倍請辭一事凸顯民主國家領導人「能上能下」的特性，與中國高官「上去就下不來」的現象呈極大反差。

美國《自由亞洲電台》報導，安倍因宿疾復發請辭首相一事，過程之透明讓不少中國民眾大感詫異，不少網友在推特PO文評論，稱在中國國家領導人的健康狀況是國家機密，且「中國沒有因病辭職，只有因病辭世的」，另外更有人直言，「有的領導人還改憲法，生怕自己任期不夠長」，明諷中國現任領導人習近平。

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《自由亞洲電台》引述美國紐約城市大學政治學教授夏明的觀點指出，中國屬於「全權政治體系」，與民主國家的「責任政治」不同，讓這些領導人、高官普遍不想下台，也不享有因私辭職的權利，縱使身患重病也往往只得「鞠躬盡瘁，死而後已」，他說，即使當事人想辭，為其抬轎的這些既得利益者也會為了保全利益，不讓他輕易辭職。

曾因無法忍受中國官場惡習而主動請辭的中共前高官李傳良透露，自己在請辭過程中屢遭刁難，直到3年後才批准，他說，中國官員並沒有提辭職的自由，因為提出辭職就代表對這個體制有意見，代表你不滿中共的政治體系。

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