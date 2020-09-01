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    氣候變遷融化冰川 全球冰蝕湖激增

    受氣候變遷影響，全球冰蝕湖快速成長。圖為瑞士隆河冰川（Rhone Glacier）尾端的冰蝕湖。（法新社資料照）

    受氣候變遷影響，全球冰蝕湖快速成長。圖為瑞士隆河冰川（Rhone Glacier）尾端的冰蝕湖。（法新社資料照）

    2020-09-01 14:46:11

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷影響全球，近年各地「冰蝕湖」成長快速，根據衛星影像做出的最新研究，全球冰川融化形成的冰蝕湖數量，30年內增加53%，顯示全球暖化帶來的影響。

    綜合外媒報導，冰蝕湖的數量在1990年到2018年之間增長53%，使湖泊覆蓋地球的面積擴大約51%。據調查，全球現在有1萬4394個冰蝕湖，分布在近9000平方公里的土地上。波茨坦氣候變化影響研究院（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的氣候學教授勒沃曼（Anders Levermann）表示，過去百年內，造成全球海平面上升的35%水流來自冰川融化。

    根據這些數據，研究人員預估，同期的冰蝕湖水量增長48%，目前總計約為156.5立方公里。加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）副教授、地形學家舒加爾（Dan Shugar）指出，研究團隊了解並非所有的冰川融水都立即流入海洋。但截至目前為止，都沒有數據可以估算出有多少融水被儲存在湖泊或地下水。

    英國艾希特大學（University of Exeter）氣候與環境變遷教授哈里森（Stephan Harrison）表示，研究發現氣候變化對全球地表系統的影響快速，這項研究結果也有助於提供科學界更多線索。

    自全球工業化以來，地表平均溫度已經上升攝氏1度，但各地的高山地區卻以兩倍的速度暖化，加速冰川融化。冰蝕湖是許多貧困地區居民的重要淡水來源，包括亞洲山區和南美部分地區。但冰蝕湖脆弱的結構也可能釀洪災。

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