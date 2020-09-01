武漢肺炎》香港全民篩檢今上路 林鄭月娥駁反對者意見

儘管備受爭議，但香港的「普及社區檢測計畫」還是於今日正式上路，香港特首林鄭月娥（圖中）表示，她與港府官員、行政會議成員已經接受檢測。（路透）

2020-09-01 12:00:57

〔即時新聞／綜合報導〕儘管備受爭議，但香港的「普及社區檢測計畫」仍於今日（1日）正式上路，香港特首林鄭月娥表示，她與港府官員、行政會議成員已經接受檢測，呼籲港人積極參與，找出隱性病人。

綜合港媒報導，港府推動民眾自願性參與的「普及社區檢測計畫」，在全港設立141個檢測中心，官方宣稱已有59萬多人報名預約，進行病毒檢測。不過，此計畫也遭到包含醫護人員的反對，甚至傳出有民眾「被登記」的消息。

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「醫管局員工陣線」主席余慧明日前表示，全民檢測應配合封城與居家令，且必須在短期內完成，但該計畫並無配套措施，成效有問題，且全民檢測不見得能揪出無症狀患者，反而讓假陰性個案放心，增加社區傳染風險；民主派立法會議員朱凱廸也稱，將杯葛檢測。

面對「醫管局員工陣線」的反對意見，林鄭月娥今日表示，香港無法做到全面的「禁足令」，也無法強制市民參與。林鄭月娥強調，香港已實施嚴格的入境限制，封關不應再是政治議題。

而對於有民眾「被登記」參加檢測，公務員事務局長聶德權在節目上表示，截至昨日，共有69起個人資料疑似被他人用於登記的案例，經查證後，其中33起有犯罪嫌疑，已轉由警方處理。

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