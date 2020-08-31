反擊中共迫害維吾爾族 人權團體要求美國禁中國棉花

中國是世界上最大的棉花產出國，而其中有84％的棉花都來自新疆，但其中可能有許多棉花都是由被欺凌的維吾爾族人所生產的。示意圖。（法新社）

2020-09-01 00:30:00

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，民間人權運動團體於31日向美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）遞交了請願書，要求美國政府禁止進口從中國新疆生產的棉花。人權運動人士表示，希望能藉此警醒中國政府，不再壓迫新疆當地的維吾爾族人。

據《衛報》 報導，自2017年以來，超過100萬維族穆斯林被中共政府強制關入所謂的「再教育營」，並強迫他們勞動與從事各樣的生產活動，而生產出來的產品則用以外銷。

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報導稱，請願書援引了大量證據以表明中國強逼維吾爾族，和其他少數族群在新疆的棉花田勞作。

目前，中國是世界上最大的棉花產出國，其中有84％的棉花都來自新疆。而根據請願書中所引用的中國政府數據，新疆地區2018年的服裝出口總值為42億美元（約新台幣1275億元），鞋類與紡織品的出口額則為30.6億美元（約新台幣910億元）。

世界維吾爾代表大會的發言人馬赫穆特（Rahima Mahmut）表示：「儘管與維吾爾族人民遭受的可怕虐待相比，這項致裁措施根本微不足道，但還是希望能對中國造成經濟上的打擊以促使中共停止壓迫維吾爾族人民。」

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