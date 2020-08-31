為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》致力保護亞馬遜雨林 巴西原住民大酋長確診

    巴西原住民大酋長郝倪（見圖）日前因肺炎症狀入院，經檢測確診武漢肺炎。（美聯社）

    巴西原住民大酋長郝倪（見圖）日前因肺炎症狀入院，經檢測確診武漢肺炎。（美聯社）

    2020-09-01 00:23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西原住民部落大酋長郝倪（Raoni Metuktire）是亞馬遜雨林保護運動的代表人士，日前因肺炎症狀入院，經檢測已確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    《美聯社》報導，郝倪學會（Raoni Institute）今（31）日表示，這名近90歲的卡雅波族（Kayapó）領導人沒有發燒，並且在沒有氧氣治療的情況下仍可正常呼吸。

    1個月前，郝倪在馬托格羅索州新古原住民保護區（Xingú Indigenous reserve）的家中因腹瀉和脫水住院10天。郝倪患有低血壓，貧血和潰瘍，必須接受2次輸血。

    多年來，郝倪一直在推行保護亞馬遜地區的原住民領土運動，郝倪曾與幾位歐洲領導人會面，並譴責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發表欲發展亞馬遜雨林原住民土地經濟的言論，波索納洛認為，這是當地人口和國家經濟繁榮的關鍵。

    根據非營利組織巴西原住民人民協會（Association of Indigenous Peoples of Brazil）發布的數據，自武漢肺炎大流行開始以來，約有3萬名原住民感染，並且有700多人死亡。本月4日，最高法院的一項裁決迫使巴西政府應在60天內提出衛生計劃，以保護原住民社區免受武漢肺炎的侵害。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》巴西小島出奇招救觀光 僅開放曾染疫遊客登島
    2020-08-31 15:06

    武漢肺炎》巴西小島出奇招救觀光 僅開放曾染疫遊客登島
    武漢肺炎》才陷貪污疑雲 巴西總統長子也傳確診
    2020-08-26 13:46

    武漢肺炎》才陷貪污疑雲 巴西總統長子也傳確診
    武漢肺炎》巴西單日新增近5萬例 當局卻稱疫情出現趨緩跡象
    2020-08-20 11:23

    武漢肺炎》巴西單日新增近5萬例 當局卻稱疫情出現趨緩跡象
    非法淘金客入侵成破口 巴西亞馬遜雨林原住民近萬人染疫
    2020-07-02 15:02

    非法淘金客入侵成破口 巴西亞馬遜雨林原住民近萬人染疫
    武漢肺炎》僅封鎖原住民部落 巴西市長挨批種族歧視
    2020-06-22 16:57

    武漢肺炎》僅封鎖原住民部落 巴西市長挨批種族歧視
    武漢肺炎》捍衛亞馬遜雨林50年 巴西原住民酋長病逝
    2020-06-18 18:48

    武漢肺炎》捍衛亞馬遜雨林50年 巴西原住民酋長病逝
    國際今日熱門
    2020-08-31 06:24

    開心秀同學卡片！布拉格市長賀吉普訪台：6天行程排滿滿

    2020-08-31 06:29

    中國氣炸！沿途監視共軍 外媒：印度軍艦早已部署南海

    2020-08-31 05:30

    反漢語教學 內蒙古罷教罷課示威

    2020-08-31 05:30

    全民篩檢「累己累人」港醫護杯葛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播