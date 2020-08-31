武漢肺炎》致力保護亞馬遜雨林 巴西原住民大酋長確診

巴西原住民大酋長郝倪（見圖）日前因肺炎症狀入院，經檢測確診武漢肺炎。（美聯社）

2020-09-01 00:23:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴西原住民部落大酋長郝倪（Raoni Metuktire）是亞馬遜雨林保護運動的代表人士，日前因肺炎症狀入院，經檢測已確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

《美聯社》報導，郝倪學會（Raoni Institute）今（31）日表示，這名近90歲的卡雅波族（Kayapó）領導人沒有發燒，並且在沒有氧氣治療的情況下仍可正常呼吸。

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1個月前，郝倪在馬托格羅索州新古原住民保護區（Xingú Indigenous reserve）的家中因腹瀉和脫水住院10天。郝倪患有低血壓，貧血和潰瘍，必須接受2次輸血。

多年來，郝倪一直在推行保護亞馬遜地區的原住民領土運動，郝倪曾與幾位歐洲領導人會面，並譴責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發表欲發展亞馬遜雨林原住民土地經濟的言論，波索納洛認為，這是當地人口和國家經濟繁榮的關鍵。

根據非營利組織巴西原住民人民協會（Association of Indigenous Peoples of Brazil）發布的數據，自武漢肺炎大流行開始以來，約有3萬名原住民感染，並且有700多人死亡。本月4日，最高法院的一項裁決迫使巴西政府應在60天內提出衛生計劃，以保護原住民社區免受武漢肺炎的侵害。

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