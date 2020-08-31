澳洲自然公園開設「企鵝電視台」 小企鵝集體返家萌爆

澳洲的知名景點菲利普島自然公園受武漢肺炎影響被迫休園，園方為了撫慰全球民眾的鬱悶心靈，特別開設「企鵝直播電視台」，每天傍晚免費直播最著名的活動「企鵝遊行」（圖擷取自菲利普島自然公園YouTube）

2020-09-01 00:29:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲的知名景點菲利普島自然公園受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響被迫休園，不過園方為了撫慰全球民眾的鬱悶心靈，特別開設「企鵝直播電視台」，每天傍晚在網路上免費直播菲利普島自然公園（Phillip Island Nature Parks ）最著名的活動「企鵝遊行」（Penguin Parade），看這些世界上最小的企鵝搖搖晃晃的爬上岸返家，讓萌萌的畫面來融化觀眾們的心。

綜合外媒報導，位在澳洲墨爾本菲利普島的「菲利普島自然公園」，是全球最大的企鵝保育基地，也是一個由地方州政府出資補助的獨立保護自然生態機構，致力於保護又稱為「企鵝島」的菲利普島自然生態，不僅保育全球最小的「小藍企鵝（又稱神仙企鵝）」，同時也保育諸如袋鼠、海鷗及候鳥等。

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不過「菲利普島自然公園」最知名的景點就是每日傍晚會發生的「企鵝遊行」，大批小藍企鵝在結束一天的生活後，集體返回島上的巢中休息，而公園內會在小藍企鵝行經路線旁設置觀景台，供購票遊客就近觀賞這些可愛企鵝搖搖晃晃走回家的萌樣。

雖然受到武漢肺炎影響，導致近期入園遊客大幅減少，不過由於有州政府投入預算維護，運作並沒有出現大問題，但園方為了撫慰全球民眾因為疫情而鬱悶的心靈，決定舉行直播，免費在臉書以及YouTube播出「企鵝遊行」的畫面；結果在剛開始舉辦的頭兩天，就都吸引了超過100萬人觀看，其中第2天還有觀眾邊看邊數出共有602隻小企鵝回家。

公園執行長凱瑟琳·巴斯特菲爾德（Catherine Basterfield）表示「活動非常成功」，我們收到來自世界各地熱烈的回應，且在各種社交平台發現許多相關貼文，「在這充滿挑戰的時刻，人們能再露出笑容真是太好了」。

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