澳中緊張情勢升高 北京拘捕澳洲華裔女主播

澳洲華裔電視節目主持人成蕾在中國北京遭到拘留。（翻攝自推特）

2020-08-31 21:19:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕在澳中關係緊張之際，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）31日證實，該國華裔電視節目主持人成蕾（Cheng Lei）在中國北京遭到拘留。她是第2名被北京政府拘留的澳洲公民，華裔網路作家楊恒均去年1月涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動被北京扣留。

成蕾於1975年生於湖南岳陽，10歲隨父母定居澳洲，1994年獲得昆士蘭大學商學學位，2001年加入中國環球電視網（CGTN）的母公司中央廣播電視總台，在CGTN任職節目主持人8年，負責報導財經新聞，目前她在CGTN的個人網頁、報導的影片已經被刪除。

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佩恩在聲明中表示，澳洲當局14日從中方收到成蕾被拘留的正式通知，澳洲外交官在27日獲准准以視訊形式接觸成蕾，將會繼續協助她及其家人。目前成蕾仍未被起訴，在指定居所監視居住。

在此之前，中國今年3月24日以間諜罪名正式起訴澳洲籍華裔作家、自稱「民主小販」的楊恆均，楊恆均去年1月入境廣州後被當局帶走，失聯至7月，中國政府才證實已遭羈押，並於去年8月被依涉嫌間諜罪逮捕；迄今，中國尚未公開他所涉及罪嫌的證據。澳洲官方否認楊恆均從事間諜，並要求中國方面無罪釋放。

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