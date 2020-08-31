俄國22歲政治網紅遭毆打 警方展開調查

俄國知名政治網紅祖科夫（見圖）昨日在公寓外遭到2人毆打，目前警方正展開調查。（路透）

2020-08-31 22:55:32

〔即時新聞／綜合報導〕去年莫斯科街頭示威活動被捕知名政治網紅祖科夫（Yegor Zhukov）昨（30）日在公寓外遭到2人毆打，目前警方正展開調查。

《路透》報導，今年22歲的祖科夫，為俄國頂尖大學的學生並擁有10萬追蹤者的網紅身分，去年俄羅斯政府以「在網上煽動極端主義」起訴祖科夫，被判3年緩刑並且2年不得管理網站。莫斯科大學上週還以他參與示威活動為由開除學籍。昨日發生攻擊事件後，祖科夫的盟友在網路上公開他滿是瘀傷與流血的照片，引起各界關注。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他希望政府能將攻擊祖科夫的人繩之以法。歐盟委員會發言人斯塔諾（Peter Stano）也譴責加害者，並表示「攻擊異議份子事件是對俄羅斯人權的侵害。」

根據祖科夫的盟友表示，襲擊者已經逃離現場，莫斯科警察部隊則表示，他們已拘留襲擊祖科夫的嫌犯並正在查明其身分，若加害者被判毆打罪，將面臨長達2年的監禁。

俄羅斯另一名反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）因中毒陷入昏迷，日前在非政府組織協助下，轉送到德國柏林的醫院接受治療。

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