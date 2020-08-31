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    賭盤翻了！ 中國「義烏指數」也看好川普逆轉勝連任

    最新民調顯示，川普聲勢急起直追，首次超越民主黨候選人拜登。（路透）

    最新民調顯示，川普聲勢急起直追，首次超越民主黨候選人拜登。（路透）

    2020-08-31 20:58:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選即將進入倒數2個月的決戰時刻，除最新民調顯示川普聲勢急起直追，首次超越民主黨候選人拜登之外，美國最新賭盤2人也呈現五五波，顯示川普有望逆轉勝！

    在此同時，向全球出售各種選舉宣傳品的中國浙江義烏商城收到大量川普競選產品訂單，2016年成功預測川普當選的「義烏指數」反映，川普的選舉商品銷售量大勝拜登，顯示市場明顯看好他能成功連任。

    據美國「真晰明確政治」（RealClear Politics，RCP）網站顯示的最新賭盤，拜登賭盤優勢狂掉近20％，莊家和賭客對拜登的信心下跌至50.9，但是川普支持率跳升至48.6，顯示川普有望逆轉勝。

    反觀拜登在民主黨代表大會講話空泛、不知所云，對「黑人命貴」（Black Lives Matter，BLM）引發的動亂無作為、對中國表現軟弱，甚至傳出可能怯場，成為史上第一位不參加辯論的總統候選人。

    儘管疫情持續延燒，但由於選情漸趨緊繃，拜登將恢復自3月中斷的傳統造勢活動，31日會在「搖擺州」之一的賓州匹茲堡市發表演說，這是民主黨全代會之後，拜登第一場重大演講。

    川普的勝率（紅色）即將與拜登（藍色）黃金交叉。（取自RCP網站）

    川普的勝率（紅色）即將與拜登（藍色）黃金交叉。（取自RCP網站）

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