挺香港竟收恐嚇信！英國外委會主席：中國國安部搞鬼

〔即時新聞/綜合報導〕英國下議院外交事務委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)向來密切關注香港議題,而他昨(30)日公開指出,近來多封恐嚇信寄到家中,信中要求他停止發表「反中」的仇恨言論,並要求他在英國外交政策事務上多說一些「好話」,以避免未來的衝突敵對。對此,董勤達表示,這些恐嚇信很明顯來自中國駐英大使劉曉明「在中國國安部的朋友」。

董勤達昨日在推特發文指出,他近來持續收到數封來自中國香港的郵件寄到他家中,意味著不明人士知悉他的住處,警告意味相當明顯而強烈。此外,該信函更貼上4張印有「中國香港」字樣的郵票,強調該信的來處。

該信件署名「香港與中國」,內文狀似基督徒的禱告詞,但刻意以一種假裝虔誠而詭異的「和氣無害」(anodyne)的語調,要求上帝「驅逐」董勤達心中的「仇恨」以及他那些「反中國的措辭」。文末更以「基督與愛之名」,「祈禱」董勤達未來能在英國外交政策事務方面,多說說「充滿愛的好話」,以逆轉未來可能出現的「敵對衝突」局勢。

對此,董勤達在文中標註中國駐英大使劉曉明,並指出信中訊息很明顯來自劉曉明在中國國家安全部的「朋友」。文末,董勤達強調,這種恐嚇民選政治人物的干預行為必須停止。

另外,英國非政府人權組織「香港監察」(Hong Kong Watch)主席羅傑斯(Benedict Rogers)也回覆該貼文指出,「我在2018至2019年間,收到約20封恐嚇信,我媽也有收到。很遺憾你也遭遇和我一樣的狀況。」並在文末附上相關新聞證實他的說法。

英國非政府組織「香港監察」成立於2017年,組織宗旨為監察香港人權、自由和法治情況。

I’m getting letters sent from Hong Kong to my home. The content is anodyne but the message from @AmbLiuXiaoMing’s Ministry of State Security friends is clear. “I know where you live” is something I’ve heard before.



Threatening elected politicians is interference. It must stop. pic.twitter.com/EI9raYmAoL