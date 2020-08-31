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    挺香港竟收恐嚇信！英國外委會主席：中國國安部搞鬼

    英國下議院外交事務委員會主席董勤達（見圖）向來密切關注香港議題，近來收到多封寄到家中的恐嚇信，呼籲他停止「反中」言論，董勤達強調，這種恐嚇民選政治人物的干預行為必須停止。（法新社）

    英國下議院外交事務委員會主席董勤達（見圖）向來密切關注香港議題，近來收到多封寄到家中的恐嚇信，呼籲他停止「反中」言論，董勤達強調，這種恐嚇民選政治人物的干預行為必須停止。（法新社）

    2020-08-31 21:45:16

    〔即時新聞／綜合報導〕英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）向來密切關注香港議題，而他昨（30）日公開指出，近來多封恐嚇信寄到家中，信中要求他停止發表「反中」的仇恨言論，並要求他在英國外交政策事務上多說一些「好話」，以避免未來的衝突敵對。對此，董勤達表示，這些恐嚇信很明顯來自中國駐英大使劉曉明「在中國國安部的朋友」。

    董勤達昨日在推特發文指出，他近來持續收到數封來自中國香港的郵件寄到他家中，意味著不明人士知悉他的住處，警告意味相當明顯而強烈。此外，該信函更貼上4張印有「中國香港」字樣的郵票，強調該信的來處。

    該信件署名「香港與中國」，內文狀似基督徒的禱告詞，但刻意以一種假裝虔誠而詭異的「和氣無害」（anodyne）的語調，要求上帝「驅逐」董勤達心中的「仇恨」以及他那些「反中國的措辭」。文末更以「基督與愛之名」，「祈禱」董勤達未來能在英國外交政策事務方面，多說說「充滿愛的好話」，以逆轉未來可能出現的「敵對衝突」局勢。

    對此，董勤達在文中標註中國駐英大使劉曉明，並指出信中訊息很明顯來自劉曉明在中國國家安全部的「朋友」。文末，董勤達強調，這種恐嚇民選政治人物的干預行為必須停止。

    另外，英國非政府人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）主席羅傑斯（Benedict Rogers）也回覆該貼文指出，「我在2018至2019年間，收到約20封恐嚇信，我媽也有收到。很遺憾你也遭遇和我一樣的狀況。」並在文末附上相關新聞證實他的說法。

    英國非政府組織「香港監察」成立於2017年，組織宗旨為監察香港人權、自由和法治情況。

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