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    武漢肺炎》巴西小島出奇招救觀光 僅開放曾染疫遊客登島

    巴西費爾南多－迪諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）從9月1日起解封，首階段只有已經感染過武漢肺炎的遊客獲准登島。（歐新社資料照）

    巴西費爾南多－迪諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）從9月1日起解封，首階段只有已經感染過武漢肺炎的遊客獲准登島。（歐新社資料照）

    2020-08-31 15:06:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，不少國家要求旅客入境時，須出示武漢肺炎檢測結果，證實無感染才可入境，但巴西一個旅遊小島卻反其道而行，首階段只開放感染過武漢肺炎並痊癒的遊客登島，官員稱這是謹慎負責任的做法。

    綜合外媒報導，巴西疫情嚴重，全國近380萬人感染武漢肺炎、12萬人染疫死亡，其中費爾南多－迪諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）是疫情控制較穩定的地區，迄今為止僅有93例確診、無人死亡。該島自3月21日起為防疫對訪客關閉，官員宣布將在9月1日開始解封，但「首階段只對曾感染過武漢肺炎並痊癒的遊客開放」。

    島方要求訪客須出示至少20天內接受的武漢肺炎病毒核酸檢測結果呈陽性的證明，或者證明體內已產生武漢肺炎病毒抗體的血清檢測結果，以及繳交環境保育稅的證明。群島的行政官員羅查（Guilherme Rocha）表示這是謹慎而負責任的說法，並說「我們島上很久沒有爆發集體感染，我們想繼續保持」。

    費爾南多－迪諾羅尼亞島位於巴西東北部，島上約有3,000多名永久居民，每天僅限數百名遊客登島。該島以未開發的海灘、豐富的海洋資源和國家海洋保護區聞名，2001年被聯合國教科文組織列入世界自然遺產。

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