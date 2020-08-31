為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷克議長訪台 中官媒崩潰嗆「跑個龍套啥都留不下」

    台灣捷克經貿暨投資論壇31日舉行，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（前）出席前向媒體揮手致意。（記者廖振輝攝）

    台灣捷克經貿暨投資論壇31日舉行，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（前）出席前向媒體揮手致意。（記者廖振輝攝）

    2020-08-31 12:53:08

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨率團訪台，引起中國官方強烈反彈，官媒《環球時報》今日發社論幫腔，說捷克參議長訪台明顯有吸引眼球、自抬身價的目的，酸他是量小逞能，到台灣跑個龍套，起不了甚麼作用。又說「一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的，它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定。」

    中國官媒《環球時報》在今日社論中怒批，捷參議長訪台一舉嚴重違反「一中原則」，又罵韋德齊是規則破壞者，是外交文明的踐踏者，又說捷克是歐洲小國，捷議長挑頭訪台，有明顯吸引眼球、自抬身價的目的和逞能的意味。

    社論認為，捷克某些勢力在「反共」方面有更加激進的表現，以此宣示自己已是西方的一員，而捷參議長和一些政客訪台只為看美國臉色、揣摩華盛頓意圖的結果，說在美國對華政策改變下挑釁「一中原則」的行為會更多，「這是一個令我們不愉快的新現實」、「我們要有一種思想準備，韋德齊可能不是最後一個在台灣問題上破壞規則的機會主義者」。

    社評強調，「一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的」，「它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定，由中國的反分裂國家法強行規制，由強大的人民解放軍監督執行，捷參議長去台灣跑個龍套，什麼都留不下。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公開現身談來台參訪 捷克議長：全世界人民都在看
    2020-08-31 11:09

    公開現身談來台參訪 捷克議長：全世界人民都在看
    捷克團訪台交流 中國外長王毅氣炸：與14億中國人民為敵
    2020-08-31 09:47

    捷克團訪台交流 中國外長王毅氣炸：與14億中國人民為敵
    中國脅迫失靈！ 學者：捷克訪台團可能引他國仿效
    2020-08-30 23:21

    中國脅迫失靈！ 學者：捷克訪台團可能引他國仿效
    捷克參議院代表團訪台 中國跳腳：捷議長個人政治算計
    2020-08-30 14:57

    捷克參議院代表團訪台 中國跳腳：捷議長個人政治算計
    國際今日熱門
    2020-08-30 14:32

    武漢肺炎》柏林近4萬人參加「反口罩」遊行 警逮200名示威者

    2020-08-30 15:19

    10歲女童謊稱被猥褻！好心司機遭「鐵管性侵」、砸碎頭骨亡

    2020-08-30 13:43

    又有颱風侵襲朝鮮半島... 「梅莎」預計週四登陸釜山

    2020-08-30 13:35

    山西飯店突倒塌29死28傷 壽星80歲老人在外迎賓沒事

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播