捷克議長訪台 中官媒崩潰嗆「跑個龍套啥都留不下」

台灣捷克經貿暨投資論壇31日舉行，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（前）出席前向媒體揮手致意。（記者廖振輝攝）

2020-08-31 12:53:08

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨率團訪台，引起中國官方強烈反彈，官媒《環球時報》今日發社論幫腔，說捷克參議長訪台明顯有吸引眼球、自抬身價的目的，酸他是量小逞能，到台灣跑個龍套，起不了甚麼作用。又說「一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的，它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定。」

中國官媒《環球時報》在今日社論中怒批，捷參議長訪台一舉嚴重違反「一中原則」，又罵韋德齊是規則破壞者，是外交文明的踐踏者，又說捷克是歐洲小國，捷議長挑頭訪台，有明顯吸引眼球、自抬身價的目的和逞能的意味。

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社論認為，捷克某些勢力在「反共」方面有更加激進的表現，以此宣示自己已是西方的一員，而捷參議長和一些政客訪台只為看美國臉色、揣摩華盛頓意圖的結果，說在美國對華政策改變下挑釁「一中原則」的行為會更多，「這是一個令我們不愉快的新現實」、「我們要有一種思想準備，韋德齊可能不是最後一個在台灣問題上破壞規則的機會主義者」。

社評強調，「一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的」，「它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定，由中國的反分裂國家法強行規制，由強大的人民解放軍監督執行，捷參議長去台灣跑個龍套，什麼都留不下。」

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