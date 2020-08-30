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    香港「831太子站事件」周年前夕 港人湧商場舉牌抗議

    百名警員在下午近3點半時進入新世紀廣場，驅散人群，拉起封鎖線，並攔查在場人群。（圖擷取自香港警察臉書）

    百名警員在下午近3點半時進入新世紀廣場，驅散人群，拉起封鎖線，並攔查在場人群。（圖擷取自香港警察臉書）

    2020-08-30 22:54:52

    〔即時新聞／綜合報導〕香港去年爆發反送中運動，同年8月31日發生港鐵太子站警方暴力鎮壓事件，當時港警無差別襲擊、拘捕乘客，引發市民惶恐。如今「831事件」將滿周年，有香港網友發起「毋忘831太子站一周年」活動，號召今（30）日於旺角朗豪坊及新世紀廣場聚集，超過數十名群眾響應，高舉「毋忘8.31恐襲」紙牌，並高呼口號。

    綜合港媒報導，今日下午2點，群眾開始在旺角新世紀廣場的不同樓層聚集，參與活動群眾主要身穿黑衣，高叫反修例及支持港獨口號。百名警員在下午近3點半時進入商場，驅散人群，拉起封鎖線，並攔查在場人群，向至少6人開出違反港府防疫的「限聚令」罰單。

    在旺角新世紀廣場內約20、30名市民高喊「黑警死全家」、「7.21不見人、8.31打死人、10.1槍殺人」等口號，更一度唱起《願榮光歸香港》。有市民貼鹿的畫像，諷刺警方7.21事件上「指鹿為馬」（把受害立法會議員林卓廷當成暴民拘捕），還有市民舉起香港《蘋果日報》。

    警方離開旺角新世紀廣場後，示威者繼續於商場內呼喊口號。有示威者呼籲改往朗豪坊示威，下午4時15分左右，港警於朗豪坊附近攔查多人。下午近5時，有示威者於朗豪坊內進行「流水式聚集」，每隔10分鐘便高叫「光復香港，時代革命」等口號，期間未見有人手持標語，大批警員下午約6時進入商場，要求市民停止聚集，並盡快離開，否則會違反限聚令。

    警方表示，下午約5點起，有人群在旺角朗豪坊商場集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病規例》中禁止群聚的相關罪行，此外，人群聚集期間，有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號，恐觸犯《香港國安法》下的相關罪行；警方強調，已要求集結人群立即停止聚集，否則將會進行拘捕行動。

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