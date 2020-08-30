比地月距離更近！小行星9月2日秒速8km飛過地球

太陽系中有許多「近地小行星」，9月2日將有1顆「2011 ES4」與地球近距離擦肩而過。（法新社檔案照）

2020-08-30 22:30:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署 （NASA）公開數據顯示，1顆直徑為22公尺至49公尺的「近地小行星」即將在台灣時間9月2日0時12分，以三分之一地月距離與地球擦肩而過。

編號「2011 ES4」直徑為22公尺至49公尺的「阿波羅型近地小行星」，為美國太空總署在2011年首次發現，此類小行星軌道與地球軌道相交，與地球最接近距離少於「0.00AU」，1AU（天文單位）為太陽與地球的距離，「2011 ES4」繞太陽公轉週期為416天，與太陽的最近距離為0.83 AU，最遠距離1.35AU。

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美國太空總署數據顯示，「2011 ES4」小行星將在台灣時間9月2日0時12分，以秒速8.16公里的速度與地球擦肩而過，最近距離預估為12萬1301公里，比地球與月球距離（38萬4472.3公里）的三分之一更近，NASA模擬中，並未顯示該小行星與地球在未來有碰撞的可能性，因此沒有潛在危險。

至8月30日止，「2011 ES4」小行星與地球距離0.012AU，距離正在持續接近中，美國太空總署「哨兵」系統顯示，2031年9月2日、2035年9月2日、2036年9月2日、2039年9月2日、2042年9月2日、2045年9月2日、2051年9月2日…等75個時程，都是該小行星相當接近地球的時間點。

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