安倍辭首相》誰是首相接班人？ 五大熱門人選一次看

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日本首相安倍晉三宣布請辭，誰會成為他的接班人，是全球關注的焦點。（彭博）
〔影音新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三在8月29日投下政壇震撼彈，宣布請辭首相一職。自民黨也將在9月1日決定黨魁改選方式和時程，而這些選舉時程與方式，將由幹事長二階俊博來負責。
安倍請辭後，誰會成為他的繼承人？是外界相當關注的問題，其中呼聲最高的人選有五位：麻生太郎、石破茂、河野太郎、岸田文雄、菅義偉。他們各自的對台立場為何？就讓我們為您來分析。
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