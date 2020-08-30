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    王毅訪德前夕 多名德國議員致信外長：中國失去信賴夥伴資格

    三名德國聯邦議員以信件方式警告外長馬斯，中國已經喪失成為「值得信賴之夥伴」的資格。（路透）

    三名德國聯邦議員以信件方式警告外長馬斯，中國已經喪失成為「值得信賴之夥伴」的資格。（路透）

    2020-08-30 07:38:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅自25日起依序訪問義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，不過各國紛紛提起香港及新疆問題，而在王毅訪德前夕，德國聯邦議會人權委員會的三名議員以信件方式警告德國外長馬斯（Heiko Maas），中國已經喪失成為「值得信賴之夥伴」的資格。

    根據《德國之聲》報導，致函馬斯的三名議員以跨黨派身分組成，分別為德國聯邦議會人權委員會主席延森（Gyde Jensen）、長年關注中國人權議題的委員會發言人鮑澤（Margarete Bause）及人權問題資深議員布蘭德（Michael Brand），而3人都是「對華政策跨國議會聯盟」成員。信函中強調，此次外長會面只應用來交流雙邊及國際關係看法，不應被中國當局用於「國內及國際宣傳」，同時德國政府必須利用此會晤作為「要求關閉維吾爾族再教育營」的契機。

    另外，信函中也提到香港議題，指出北京粗暴地破壞國際法準則，當前中國領導人在外交及內政方面變得更富攻擊性，已喪失了成為值得信賴之夥伴的資格，中國當局的行為與「和睦相處」原則相牴觸，不管在區域還是國際層面上，都加劇了緊張態勢。

    而中國即使在面對德國及歐洲，也顯露出「毫無遮掩的權利訴求」，中國正在網路等各種途徑大力貶低民主體系，在歐洲各地散播極權主義，信函強調，目前擔任歐盟輪值主席的德國聯邦政府，有責任做出明確表態。

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