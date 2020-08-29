南韓官方警告下週恐日增2千例 朴寶劍入伍粉絲送行再引防疫憂慮

疫情緊張之際，南韓人氣演員朴寶劍31日即將入伍，粉絲聞訊後紛紛趕往慶尚南道欲為偶像送行，再度引發防疫隱憂。（歐新社）

2020-08-29 17:21:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首都圈受「愛第一教會」與光化門集會等集體感染案影響，境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，28日增323例確診；對此，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬昨在記者會上公開示警，指專家按當前疫情趨勢推測，下週單日新增恐出現800至2000例的增幅，甚至發展為大流行。疫情緊張之際，南韓知名演員朴寶劍31日即將入伍，粉絲聞訊後紛紛趕往慶尚南道欲為偶像送行，再度引發防疫隱憂。

根據《韓聯社》報導，鄭銀敬警告，若境內疫情傳播未能馬上抑制，任由病例以幾何級數增長，最終恐面臨醫療系統不堪重負局面，釀成社會癱瘓、經濟損失慘重情況。鄭銀敬強調，首都圈全境都是高危地區，「愛第一教會」案的多代傳播、光復節集會中尚未接受檢測者，以及與此相關的教會、療養醫院機構疫情，將是控制疫情的重點。

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首都圈數幾群聚感染案接連發生，南韓自本月14日起，已連續16日單日病例以3位數增幅成長，同時也已連續2日單日新增病例在300至400例間徘徊；結算南韓本月14日至最新統計，病例已累計達4630例。鄭銀敬也指出，鋻於目前基本再生數在1.5到2.5，確診病例還可能持續增加。

在疫情緊張之際，演員朴寶劍將在31日入伍，進入慶尚南道鎮海的海軍教育司令部旗下海軍基礎軍事教育團接受基礎軍事訓練；許多粉絲趕赴當地，要為偶像送行，引發防疫擔憂，也引發當地居民抱怨聲浪。對此，當地一間海軍部隊在今日貼出公告，呼籲居民戴好口罩防疫，而朴寶劍經紀公司也已應軍方要求，呼籲粉絲及媒體克制組團送行、採訪行為。

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