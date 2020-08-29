軍武新知》小精靈無人機回收成功 C-130有望成飛行航空母艦

X-61A「小精靈」（Gremlins）無人機上月測試第2架原型機與機載回收系統成功。（圖擷取自Dynetics公司網站）

2020-08-29 10:09:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國Dynetics公司26日宣布，與美國國防高等研究計畫署（DARPA）合作研發的X-61A「小精靈」（Gremlins）無人機，測試第2架原型機與機載回收系統成功，未來有望將使母機C-130運輸機等操作平台成為「飛行航空母艦」。

Dynetics公司聲明 指出，上月在猶他州達格維試驗場（Dugway Proving Ground）進行第2架X-61A試飛，歷時2小時12分鐘，期間與母機C-130運輸機緊密飛行，並首次使用與C-130上搭載的「小精靈自主對接系統」（GADS），進行對接回收測試，展示系統一旦對接到GADS，就能安全回收X-61A。

請繼續往下閱讀...

不過，測試完成時，X-61A仍採用降落傘的方式到達地面回收，並未經由C-130直接回收。

「小精靈」首席工程師希勒（Brandon Hiller）表示，在全球疫情造成的測試延誤後，團隊進行第二次試飛，試飛數據將助於調整並完善系統。未來有望使C-130運輸機等操作平台成為「飛行航空母艦」。

DARPA於2016年啟動「小精靈」計畫，希望打造1款具有空中部署和回收能力的低成本、可重複使用的無人機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法