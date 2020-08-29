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    武漢肺炎》南韓再添323例 連續16日新增病例呈現3位數

    南韓防疫單位公告28日新增323例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。圖為首爾市消毒人員街道進行消毒作業情況。（歐新社）

    南韓防疫單位公告28日新增323例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。圖為首爾市消毒人員街道進行消毒作業情況。（歐新社）

    2020-08-29 10:26:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，南韓首都圈受大型宗教活動集體感染「愛第一教會」案與光化門集會案影響，疫情持續延燒；據南韓防疫單位今日公告，28日新增323例確診，絕大多數為本土病例並集中在首都圈。南韓病例已連續16日單日病例數以3位數增幅成長。

    《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓28日新增323例確診病例，另新增5例死亡病例，南韓境內累計確診病例數達1萬9400例，累計死亡病例達321例。

    首爾市「愛第一教會」、光化門集會案等集體感染案爆發，南韓自本月14日起，已連續16日單日病例以3位數增幅成長，同時也已連續2日單日新增病例在300至400例間徘徊。結算南韓本月14日至最新統計，病例已累計達4630例。

    「愛第一教會」相關病例已增至978例，該案影響已蔓延至醫療機構、學校等25處設施；8月15日光化門集會案相關病例則累計來到294例。除此2案，首爾九老區一公寓、衿川區肉類加工廠、冠岳區一辦公樓、蘆原區一教會等處也有確診病例，且數字仍在攀升；另首爾市銅雀區、京畿道平澤市宗教小聚會、濟州道一民宿也有集體感染案，疫情形勢依然嚴峻。

    觀察病例詳細分布，新增323例中，社區感染為308例，分別為首都圈首爾市124例、京畿道100例和仁川市20例；首都圈外，則分別為光州市14例、慶尚南道12例、全羅南道9例、忠清南道8例、忠清北道6例，釜山市和大邱市各5例、大田市4例、濟州道1例。

    境外輸入性病例則占323例中的15例，其中5例為入境檢疫確診，10例為入境隔離期確診，病例來源地分別是美國5例、印度3例、孟加拉和菲律賓各2例，以及印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及各1例。

    針對境內疫情，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬昨在記者會上示警，傳染病專家建模預測，按當前發展趨勢，下週可能每日新增病例數攀升至800至2000例，甚至發展為大流行；鄭銀敬表示，若無法立即抑制疫情傳播，讓病例幾何級數增長，醫療系統不堪重負，恐釀社會癱瘓、經濟蒙受巨大損失局面。

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