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    華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

    華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長，網友紛紛諷刺「先看看中國做了什麼吧！」（圖擷取自推特）

    華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長，網友紛紛諷刺「先看看中國做了什麼吧！」（圖擷取自推特）

    2020-08-28 16:05:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院、商務部26日宣佈，將24個中國國營企業列入制裁實體清單，並對一批相關人士實施簽證限制，指這些實體和個人涉及中國在南海的「惡意活動」。對此，中國外交部發言人華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長，不過，此舉慘遭網友諷刺「先看看中國做了什麼吧！」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫」。

    華春瑩於昨（27日）在推特發文表示，「美國的手臂也伸得太太太太太長了，就連在自己領土上從事正常活動的外國公司也被網入其中，它那章魚般的長臂應該先把自己的戰機和軍艦從別國門口拉走！」，並隨文附上一張戴著「美國國旗」帽子的章魚圖片，諷刺美國管太多。

    不過許多網友不領情，紛紛表示「拜託，如果美國不給中國一點顏色瞧瞧，中國將是世界的災難，願上帝保佑美國，天滅中共」、「每家中企都有中共官員負責意識形態洗腦的工作，這叫從事正常活動？」、「你是站在那些被中國欺負的國家，例如越南、菲律賓等鄰國的立場上對中國說這句話嗎？」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫，甚至對聯合國指手畫腳，不得人心，必然走向衰亡」、「支持台灣」。

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