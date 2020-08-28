華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長，網友紛紛諷刺「先看看中國做了什麼吧！」（圖擷取自推特）

2020-08-28 16:05:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院、商務部26日宣佈，將24個中國國營企業列入制裁實體清單，並對一批相關人士實施簽證限制，指這些實體和個人涉及中國在南海的「惡意活動」。對此，中國外交部發言人華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長，不過，此舉慘遭網友諷刺「先看看中國做了什麼吧！」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫」。

華春瑩於昨（27日）在推特發文表示，「美國的手臂也伸得太太太太太長了，就連在自己領土上從事正常活動的外國公司也被網入其中，它那章魚般的長臂應該先把自己的戰機和軍艦從別國門口拉走！」，並隨文附上一張戴著「美國國旗」帽子的章魚圖片，諷刺美國管太多。

請繼續往下閱讀...

不過許多網友不領情，紛紛表示「拜託，如果美國不給中國一點顏色瞧瞧，中國將是世界的災難，願上帝保佑美國，天滅中共」、「每家中企都有中共官員負責意識形態洗腦的工作，這叫從事正常活動？」、「你是站在那些被中國欺負的國家，例如越南、菲律賓等鄰國的立場上對中國說這句話嗎？」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫，甚至對聯合國指手畫腳，不得人心，必然走向衰亡」、「支持台灣」。

The #US' arm is sooooooooo long that it extends far and beyond to snare foreign companies carrying out normal activities on their own territory! Its octopus-like long arms should first snatch its fighter jets and warships out of other country's doorstep! pic.twitter.com/vLTikiafim — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） August 27, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法