華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

2020-08-28 16:05:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院、商務部26日宣佈,將24個中國國營企業列入制裁實體清單,並對一批相關人士實施簽證限制,指這些實體和個人涉及中國在南海的「惡意活動」。對此,中國外交部發言人華春瑩怒批美國跟「章魚」一樣手伸太長,不過,此舉慘遭網友諷刺「先看看中國做了什麼吧!」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫」。

華春瑩於昨(27日)在推特發文表示,「美國的手臂也伸得太太太太太長了,就連在自己領土上從事正常活動的外國公司也被網入其中,它那章魚般的長臂應該先把自己的戰機和軍艦從別國門口拉走!」,並隨文附上一張戴著「美國國旗」帽子的章魚圖片,諷刺美國管太多。

請繼續往下閱讀...

不過許多網友不領情,紛紛表示「拜託,如果美國不給中國一點顏色瞧瞧,中國將是世界的災難,願上帝保佑美國,天滅中共」、「每家中企都有中共官員負責意識形態洗腦的工作,這叫從事正常活動?」、「你是站在那些被中國欺負的國家,例如越南、菲律賓等鄰國的立場上對中國說這句話嗎?」、「全世界的人都知道中國有多蠻橫,甚至對聯合國指手畫腳,不得人心,必然走向衰亡」、「支持台灣」。

The #US' arm is sooooooooo long that it extends far and beyond to snare foreign companies carrying out normal activities on their own territory! Its octopus-like long arms should first snatch its fighter jets and warships out of other country's doorstep! pic.twitter.com/vLTikiafim