為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反武裝南海 美制裁24家中企

    為二○一四年南海南沙群島永暑礁的衛星空照圖。（歐新社檔案照）

    為二○一四年南海南沙群島永暑礁的衛星空照圖。（歐新社檔案照）

    2020-08-27 05:30:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在主權存有爭議的南海從事軍事和建設活動，廿六日遭到美國反制！國務院和商務部宣布，將廿四家中國國有企業列入制裁清單，並對相關人士實施簽證限制，因為這些實體涉及南海「惡意活動」。這是川普政府針對支持中國軍方活動的企業，祭出的最新一波打擊行動。

    這廿四家中國國企包括「中國交通建設公司」（CCCC，中交建）旗下數家子公司。國務院和商務部聲明指出，遭制裁的個人即日不准入境美國，其直系親屬也將受到簽證限制。聲明說，這些人都要為中國在南海主權爭議島礁軍事化或大規模造陸活動「負責或同謀」。

    商務部工業與安全局在出口管制實體清單（Entity List）中增列廿四家中國國企，包括中交疏濬、中交天津航道局公司、中交上海航道局公司、中交廣州航道局等中交建集團子公司，以及中國船艦研究院（前國防部第七研究院）全資子公司「北京環佳通信技術公司」、常州國光數據通信公司、中國電子科技集團第七研究所等。

    中交建在全球掠奪、污染

    聲明指出，中國自二○一三年起，以中交建為首，利用國企已在南海填海造陸超過三千英畝（約一二一四公頃）；中交建也是「一帶一路」計畫的頭號承包者，和其子公司在全球從事貪腐、金融掠奪、環境破壞等活動。

    國務院聲明說，「不能任由中國利用中交建和其他國有企業做為武器，強行推動擴張主義意圖」，「美國的行動會持續到北京中斷在南海的脅迫行為」。

    商務部長羅斯在聲明中說，「美國、中國的鄰居以及國際社會，都已駁斥中共對南海的主權主張，並譴責其在南海人工造島」，「今日列出的這些實體，在中國興建這些人造島礁的挑釁行徑中扮演重要角色，必須承擔責任」。聲明並提到二○一六年常設仲裁法院（PCA）裁定，中國侵犯菲律賓主權，這些實體讓中國得以在南海前哨從事建設和軍事化活動。

    二○一七年永暑礁衛星空照圖顯示，礁上已新增許多人工建設。（美聯社檔案照）

    二○一七年永暑礁衛星空照圖顯示，礁上已新增許多人工建設。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-26 06:37

    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    2020-08-26 06:00

    「歡迎」王毅來訪 荷蘭議員：要談台灣、香港還是維吾爾？

    2020-08-26 10:42

    美威州抗議延燒3日 被警察連開7槍非裔男下身癱瘓

    2020-08-26 06:49

    軍情動態》配合輕型航艦造艦案 傳南韓添購40架F-35戰機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播