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    性侵後選擇信教？ 南韓網紅歐巴性侵未遂 改信伊斯蘭教救贖自己

    南韓網紅Daud Kim在YouTube擁有228萬人訂閱，卻爆出了試圖強姦女性的爭議，而且他在性侵未遂後成為了穆斯林是想要救贖自己。（圖擷自「Daud Kim」YouTube）

    南韓網紅Daud Kim在YouTube擁有228萬人訂閱，卻爆出了試圖強姦女性的爭議，而且他在性侵未遂後成為了穆斯林是想要救贖自己。（圖擷自「Daud Kim」YouTube）

    2020-08-28 10:52:23

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓目前網路爆紅的Daud Kim，是個擁有228萬人訂閱的高人氣YouTuber，他從去年9月開始從基督教轉信伊斯蘭教，用英文分享南韓穆斯林的生活。然而，1名外國女子戳破了歐巴營造出來的美好假象，站出來控訴Daud Kim曾試圖強暴她。對此，Daud Kim已拍片承認並致歉，原來他在性侵未遂後成為了穆斯林是想要救贖自己。

    《韓國時報》報導，外國女子近日在抖音上傳了一段影片，只見Daud Kim正在穿上內褲和褲子，旁邊則傳來女性的陣陣哭聲。這位外國女性透露，她剛到南韓的那一天，就差點被Daud Kim侵犯，她一直想要收集更多的證據，但Daud Kim在社交媒體封鎖了她。

    在醜聞爆發後，Daud Kim於YouTube上傳了影片，承認事情發生在去年的6月27日，女方當時邀請他進入房間，接下來他就喝醉了完全不知道發生了什麼事，但他強調自己沒過幾天就向女方道歉了，雙方也達成了和解。

    然而，受害女子在Daud Kim公開致歉後不久，就在推特創立一個名為@CancelDaudkim的帳戶，詳細說明了強姦未遂的後續事件，並痛斥Daud Kim從未受到任何懲罰。

    受害者表示，警察向她保證，無論雙方如何和解，Daud Kim都會受到應有的懲罰，但事實證明這並沒有發生。外國女子同時還透露，Daud Kim實際上不是一個貨真價實的穆斯林，因為他會在酒吧喝酒並與女性一起玩樂。

    實際去看Daud Kim道歉影片的話，將會看到他坦承自己在強暴女子不成後，有一段時間感到相當迷茫並有自我毀滅的傾向，所以他便改信伊斯蘭教想要成為一個更好的人。

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