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    在警署被痛毆、賞耳光！香港示威者出庭爆料遭脅迫認罪

    被告之一的鍾兆濠在庭上爆料，他被拘於警署時竟被以痛毆、掌嘴的方式脅迫認罪，甚至還曾被威脅可能禍及家人。圖為香港示威者遭警方暴力壓制，人物與本新聞無關。（法新社）

    被告之一的鍾兆濠在庭上爆料，他被拘於警署時竟被以痛毆、掌嘴的方式脅迫認罪，甚至還曾被威脅可能禍及家人。圖為香港示威者遭警方暴力壓制，人物與本新聞無關。（法新社）

    2020-08-28 00:18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕今年1月1日，香港民間人權陣線（民陣）發起元旦大遊行，民陣指出，至少有103萬人參與，而遊行也獲香港警方發出不反對通知書，多區卻仍爆發警民衝突，近百市民被拘捕。其中4名男子被控「襲警」，昨（27）日出庭受審，被告之一的鍾兆濠在庭上爆料，他被拘於警署時竟被以痛毆、掌嘴的方式脅迫認罪，甚至還曾被威脅可能禍及家人。

    民陣今年1月1日發起元旦大遊行，並指出遊行獲香港警方發出不反對通知書，但當天下午5點37分，警方卻指稱「遊行現場有違法行為」，要求民陣即刻解散遊行。接著港警投入大量鎮暴警察、水炮車圍捕，多地爆發警民衝突，當天有近百市民遭到拘捕。

    根據《立場新聞》報導，當天被控襲擊便衣警察的4名男子，年齡最大為25歲，最小僅19歲，昨天他們在西九龍法院出庭受審。控方指稱，其中一名被告鍾兆濠曾招認「用腳踢警察」，對此鍾的代表律師郭憬憲反對將其所稱的招認呈堂，將以特別事項處理。

    鍾兆濠也指出，在遊行後約兩個月，有7名左右警員尾隨他奶奶進入屋中，開始搜查，讓他奶奶飽受驚嚇。隨後警員要求搜出鍾兆濠案發時穿的衣物，還對他說，「若繼續保持緘默就會禍及家人」，呼籲他拿出襲警案發時的「東西」，鍾兆濠在暴力脅迫下只能供稱「丟掉了」，以滿足警方。

    鍾兆濠更爆料，他被帶回大埔警署後，被編號為「SSGT46894」的警員暴力相向，除了用力地拉扯他的左耳，還掌了他6至7下耳光，嗆聲「不要裝大牌，快說」。他指出，當時旁邊站了快10名警員，卻冷眼旁觀，近乎默許這名警員施暴。

    鍾兆濠說，自己拒絕交出電話密碼後，這名警員竟進而用膝蓋及拳頭毆擊他的腹部，讓他當下感覺生命受到威脅，更擔心若保持緘默可能會被警員打死，因此面對查問只能不斷答是，並簽署口供。

    被襲擊的便衣警察何思駿則指出，自己被黑衣人追打，拔出警棍表達身分還是被拳打腳踢；控方在之前曾幫他申請匿名，但在庭上遭到拒絕。

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