台灣醫師投稿要加註中國籍？ 外媒：期刊擁有者是溫州醫科大學

〔即時新聞/綜合報導〕日前傳出台灣醫生吳若玄向國際期刊投稿時,竟被對方編輯要求要在論文中的個人身分的「台灣」的後面加上「中國」,否則不準准刊登,消息一出引起輿論以及學術界熱議;對此有外媒發現,吳若玄當初投稿的《Eye and Vision》期刊幕後擁有者「原來是中國溫州醫科大學」。

根據《自由亞洲電台》報導,吳若玄指出,這篇論文是自己跟台大老師合作的一篇關於視網膜病變的醫學論文,卻遇上「政治審查」令自己感到震驚,最後他們也放棄在這家較有影響力的期刊發表的機會,轉投其他較為友善的期刊。

當《自由亞洲電台》詢問《Eye and Vision》所屬的「施普林格·自然」(Springer Nature)出版集團,是否限制投稿作者「台灣」這個國籍稱謂時,「施普林格·自然」否認會要求「更改作者的國家名」,但強調「《Eye and Vision》是由中國溫州醫科大學附屬眼視光醫院所有」,因此要遵守某些「不同的規定」;「施普林格·自然」也指出,它們與《Eye and Vision》只是合作出版的關係,「這是我們以及其他許多出版商為全球許多機構和學術團體所做的事情」。

中國近年開始陸續自行創設期刊,並與外國出版商合作,甚至大舉收購外國出版商,儼然成為一種新趨勢,中國的學術論文也因此更容易登上國際期刊,中國官媒也多報導稱為「中國科技文化走出去」;根據中國溫州醫科大學附屬眼視光醫院官網顯示,「《Eye and Vision》是由溫州醫科大學主辦、該院附屬眼視光醫院院長瞿佳擔任主編的國際英文期刊」,2014年10月創刊,是在中國科協、財政部、教育部、國家新聞出版廣電總局、中國科學院和中國工程院等組織實施的「中國科技期刊國際影響力提升計劃項目」下成立,目標是為中國科研界「提升期刊國際化打通道路」。

華府智庫「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)的客座研究員莊宛樺(Jessica Drun)指出,如同中國勢力在世界衛生組織(WHO)打壓台灣的案例,各界應該關注到,中國政治審核進入科學界的代價,不僅是讓台灣學者無法為學術界貢獻力量,更影響到全球民眾的健康利益,「這不僅跟台灣有關,更是中國在控制世界的敘事、塑造成更符合中共利益的觀點」。

