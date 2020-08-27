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    超越當地姓氏！華人「胡」姓成為米蘭第一大姓

    義大利官方統計，該國外國公民數量排名第一的是羅馬尼亞人，其次為阿爾巴尼亞人，再來是摩洛哥人（8.1%），中國人位居第4。（歐新社檔案照）

    義大利官方統計，該國外國公民數量排名第一的是羅馬尼亞人，其次為阿爾巴尼亞人，再來是摩洛哥人（8.1%），中國人位居第4。（歐新社檔案照）

    2020-08-27 21:10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭歷史悠久，是歐洲南方的重要交通要點，官方今年做出最新的市民姓氏統計發現，華人姓氏「胡」人數已經超越了當地本土姓氏「羅西（Rossi）」，成為米蘭的最大姓氏。

    根據《歐洲時報》微信公眾號「意燴」報導，米蘭戶籍登記管理部門統計市民姓氏使用人數，發現2020年華人姓氏「胡」共有4664人，男性2454人、女性2210人，已經超越當地本土姓氏「羅西（Rossi）」的4006人，胡姓人口中男性有1873人，女性則是2133人，成為成為米蘭的最大姓氏。

    米蘭官方指出，當地姓氏數量排名第3的是「可倫坡（Colombo）」共3375人，其中男性1543人、女性1832人；排名第4的為「法拉利（Ferrari）」，男性有1506人、女性1720人。

    據了解，米蘭2017年人口數為135.2萬人，目前華人當中的中國人佔外國公民的比例為9%，在倫巴底行政區占5.9%，在整個義大利佔5.7%，而義大利主要的外國公民為羅馬尼亞人（22.8%），其次為阿爾巴尼亞人（8.3%），再來是摩洛哥人（8.1%），中國人位居第4。

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