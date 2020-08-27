傳有12名香港示威者偷渡台灣失敗 遭中國海警「送中」

自「港版國安法」上路以來，屢傳有香港示威者為免被究責迫害而欲偷渡到台灣。（法新社）

2020-08-27 15:41:52

〔即時新聞／綜合報導〕自「港版國安法」上路以來，屢傳有香港示威者為免被究責迫害而欲偷渡到台灣，中國海警微博於昨（26日）發出簡短公告稱，上週日（23日）在香港東南方的中國海域，截獲一艘涉嫌非法越境的船隻，正在進行調查中。對此，有媒體分析指出，該船其實載有12名參加過反送中運動的香港示威者，當時正前往台灣，目前眾人已被中國海警扣押，恐被判處一年以下有期徒刑，再被遣返香港。

中國海警微博於昨（26日）發出公告，23日9時許，廣東海警局在香港東南方的中國海域截獲涉嫌非法越境的快艇1艘，捕獲「李某某」、「鄧某某」等十名「涉嫌非法越境人員」，目前案件正在進一步偵辦中。根據《自由亞洲粵語》報導，該台記者向多方消息查證後，得知該船載有12名香港示威者，而「李某某」就是參加過反送中運動的李宇軒，眾人在前往台灣的途中遭攔截。

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報導提到，這批香港青年目前均被中國海警扣押，根據中國刑法，公安局可以就刑事責任對偷渡者進行立案追責，甚至判處一年以下有期徒刑，之後才會遣返香港。據悉，李宇軒是「香港故事」成員，與壹傳媒創辦人黎智英父子，以及壹傳媒高層一同於8月10日遭受拘捕，之後獲準保釋外出。

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