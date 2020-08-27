紐西蘭清真寺大屠殺槍手 被判處無期徒刑

紐西蘭法院今日宣布，去年3月在基督城清真寺大規模屠殺，造成51名穆斯林死亡的槍手塔蘭特（圖中），被判處無期徒刑。（美聯社）

2020-08-27 12:41:21

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭法院今日（27日）宣布，去年3月在基督城清真寺大規模槍擊，造成51名穆斯林死亡的槍手塔蘭特（Brenton Tarrant），被判處無期徒刑。

根據《美聯社》報導，審判該案的法官曼德（Cameron Mander）表示，塔蘭特的罪行是如此邪惡，以致於終身監禁仍無法替他贖罪。塔蘭特基於扭曲和有害的意識形態，對他人造成了巨大的損失和傷害。

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去年3月15日，塔蘭特持槍攻擊基督城2座清真寺，還在臉書直播過程。被捕後，塔蘭特自稱為「白人至上主義者」，並坦承犯罪，其中包含51宗謀殺罪、41宗意圖謀殺罪及1項違反恐怖主義抑制法罪名。

在為期4天的聆訊中，90名倖存者及受害者家屬向法庭陳述了攻擊當下的恐懼和他們劫難後的創傷，塔蘭特在現場不發一語，有人咒罵他，也有人願意原諒塔蘭特。

塔蘭特稍早時候解雇了他的律師，並告訴法官，他不想講話。法院後來任命的律師告訴法官，塔蘭特不反對被判無法假釋的無期徒刑。

法官表示，塔蘭特最近告訴評估人員，他現在否認極端主義思想，並認為他犯下的攻擊「令人憎惡和不合理」。法官說，他懷疑塔蘭特是否真心悔改，因為他仍沒有對受害者感到同情或流露悲傷情緒。

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