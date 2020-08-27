反駁共軍「直闖禁飛區」說法 美專家：以U-2性能無需抵近偵察

舒斯特反駁中國說法，強調U-2現在若想監視中國軍演，只要遠程偵察即可，根本沒必要「抵近偵察」。（美聯社）

2020-08-27 06:57:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部日前聲稱美軍U-2高空偵察機直闖解放軍演習禁飛區，批評美軍此舉是在挑釁，美軍對此則回應，U-2偵察機此次行動符合國際規範，未來會繼續執行相關任務。前美國印太司令部聯合作戰指揮中心處長、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）則是反駁中國說法，強調U-2現在裝備遠距偵察系統，若想監視中國軍演，U-2只要遠遠偵察即可，根本沒必要進行「抵近偵察」。

根據《CNN》報導，U-2偵察機又名「蛟龍夫人」（Dragon Lady），是美國洛克希德馬丁公司製造的一款單座單發動機高空偵察機，當初是為了在冷戰初期監視蘇聯的軍事力量而製造，U-2可在7萬英呎（2萬1336公尺）的高空執行全天候偵察任務。而U-2的高空飛行能力是早期的優勢之一，而隨著各國防空力量日漸強化，近年來U-2也進行許多重大升級。

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舒斯特說，U-2目前裝有遠距偵察系統，可以從數十公里以外進行監視和拍照，除此之外還配備遠距紅外線電子光學感應器。舒斯特認為，中國還是用傳統觀點來看U-2，為了塑造美軍軍機飛入中國禁飛區的危險形象，把U-2說成是只能在垂直上空進行拍照的偵察機。

舒斯特強調，讓U-2飛越目標上空的機會極為罕見，甚至永遠不會再發生，然而目前U-2若要進行偵察時，可利用遠距偵察配備，根本沒必要「抵近偵察」。

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