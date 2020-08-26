中國疫情爆發後審查多少關鍵字？ 加拿大研究報告一網打盡

多倫多大學公民實驗室的報告指出，中國這半年內封鎖了2174個關鍵字。（歐新社）

2020-08-26 23:51:15

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情從中國境內擴散到世界各地，以及近期中美關係不斷惡化，中共網路審查「敏感關鍵字」的範圍也隨之擴大。而加拿大研究機構就對此發表了一份報告，整理出中國政府這半年來封鎖了多少關鍵字。

初期武漢、李文亮被「和諧」

加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）於當地時間25日推出最新一期的報告，內容指出中國上半年的言論審查變化大致分為三個時期，分別為疫情爆發初期，武漢肺炎擴散全球時期以及美國疫情大流行後的美中關係惡化時期。

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報告顯示，中國首先於疫情爆發初期屏蔽了武漢相關字詞與被認為是吹哨人的「李文亮」，例如「武漢海鮮市場、冠狀病毒、李文亮、人傳人、烈士、中共、新華社」。隨後又因外界懷疑世衛秘書長譚德塞受習近平指使隱瞞疫情與任志強批評後失蹤事件，也新增了「世衛、皇上、親自指揮、掩蓋事實、任志強、紅二代、任大砲」等被「和諧」的關鍵字。

疫情擴散 各國關鍵字被封鎖

各國開始報導境內出現武漢肺炎案例後，微信也開始阻擋發送有關世界衛生組織、紅十字會與世界各地的疫情的訊息，如：「世衛、紅十字、土耳其、中東、沙特（沙烏地阿拉伯）、英國、俄羅斯、西方國家、文在寅、普京（俄羅斯總統普廷）」。稍後又隨著中國拓展口罩外交而屏蔽了一系列敏感字眼，如：「新冠肺炎、一帶一路、撒錢、口罩外交、義大利、促成教宗、毫無所悉。」等等

美中關係惡化時期 相關字眼成審查重點

由於華爾街日報於2月19日發表了一篇「中國是真正的亞洲病夫」，此事件遂引發中美兩國互相驅逐記者等系列事件，中國隨後就封鎖了「華爾街日報、東亞病夫、中方、官員」等字眼。

報告內容又指出，中國外交部發言人趙立堅於2020年3月12日在推特上表示，武漢肺炎起源於美國，中國並也封鎖了「趙立堅、甩鍋、病毒來源」、「生化武器、政府、病毒」等字詞以阻止民間議論。

而美國參議員提出要將中國駐美大使館的街道中國駐美使館外的區域改名為「李文亮廣場」後，中方也審查了「駐美大使館、改造、李文亮廣場」、「李文亮、發文、逝者安息、美國議員、把中國」等關鍵字。

報告最後表示，工作人員於2020年1月1日至5月31日在網路上共測得中國一共封鎖了2174個關鍵字，其中以2月份的645例為最多。

公民實驗室的網頁上顯示中國各月份所封鎖的詞彙數量。（擷取自Citizen Lab報告網站）

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