「獻聲」共和黨全代會演說惹議 龐皮歐打破國務卿無黨派傳統

美國國務卿龐皮歐25日以影片在共和黨全代會發表演說，打破國務卿無黨派立場的傳統。（美聯社）

2020-08-26 14:56:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨全代會進入第2日，出訪中東的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）25日透過影片發表演說，由於美國歷屆的國務卿長期將外交及國內政治劃清界線，被認為是無黨派立場，龐皮歐發表演說一舉不僅推翻傳統，也引發民主黨質疑恐違反聯邦法律。

綜合外媒報導，龐皮歐25日在演說影片中以耶路撒冷舊城區街景作為背景，表態對於總統川普（Donald Trump）競選連任的支持。龐皮歐在演說中針對川普的外交政策進行簡短的提要，並未攻擊川普的對手拜登（Joe Biden），甚至沒有提到民主黨。龐皮歐表示，川普政府揭露中國共產黨的「掠奪侵略」、擊敗伊斯蘭國激進份子並降低北韓帶來的威脅，肯定多項外交政策。

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美國歷屆國務卿過去盡量避免以任何形式參與政治活動，儘管曾有幾名國務卿在選舉之際出席黨代表大會，但從未有現任國務卿公開發表演說。

根據美國《赫奇法》（Hatch Act），聯邦政府行政部門所有人員，被禁止在工作時間公開進行政治活動，因此龐皮歐的演說遭到民主黨和其他各界人士的嚴厲譴責，認為此舉創下不當的外交先例，並可能違反聯邦法律。據報導，龐皮歐上（7）月才提醒國務院人員注意相關規範。

民主黨領導的眾議院小組委員會，25日宣布將針對龐皮歐的演說是否違法進行調查。外交事務委員會監督小組負責人卡斯特羅（Joaquin Castro）聲明表示，川普政府和龐皮歐無視基本道德，為尋求政治利益公然違反聯邦法律。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）則表示，龐皮歐的演說內容一成不變，不理解為何要違反法律發表看似毫無必要的演說。

龐皮歐的演說引發爭議，國務院人員則表示，龐皮歐是以個人身份發表演說，並沒有動用國務院的人員或相關行政資源。

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